Due degli iPhone 2020 avranno la camera ToF 3D

Ancora si aspettano gli iPhone 2019, ma i primi rumor indicano già le possibilità caratteristiche degli iPhone 2020. Già nei giorni scorsi si è parlato della possibile implementazione delle camere posteriori 3D basate su tecnologia Time-of-Flight (ToF). Di queste ore la precisazione: saranno due, verosimilmente, gli iPhone ad impiegare una tale tecnologia.

Secondo la documentazione ottenuta da MacRumors, Apple ha in programma di lanciare almeno due modelli di iPhone nel 2020 con fotocamere posteriori Time-of-Flight (ToF) e Face ID frontale. Le informazioni sono state raccolte dall’analista Ming-Chi Kuo come parte di un rapporto degli analisti consegnato agli investitori. La tecnologia di rilevamento 3D potrebbe essere inserita in due modelli di iPhone in arrivo nel 2020, con spedizioni di iPhone dotati di VCSEL anteriore e posteriore stimate in 45 milioni di unità.

Il nuovo rapporto, dunque, afferma che saranno due i modelli dotati di questa nuova tecnologia, mentre in passato si era sostenuto che Apple stesse progettando di lanciare nuovi modelli di iPhone con Touch ID sotto schermo, e di dotare i futuri dispositivi del 2020 con la connettività 5G.

L’uso di sensori ToF permetterebbe di catturare immagini in 3D generando mappe di profondità calcolando il tempo impiegato dagli impulsi laser o dalla luce laser modulata per rimbalzare sulla superficie di un oggetto. A novembre dello scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che il modulo ToF sarebbe arrivato nel 2020 – prima sugli iPad di nuova generazione, poi sugli iPhon

Se il rapporto dovesse rivelarsi corretto, è facile pensare che i due iPhone 202 con tecnologia ToF saranno i top di gamma con schermo OLED, quelli con display da 5,4 e 6,7 pollici, mentre una possibile terza opzione, con display OLED da 6,1 pollici, potrebbe non essere dotata di queste particolari camere 3D.

Ovviamente, l’impiego di camere ToF sarebbe anche utile nell’ambito della Realtà Aumentata perché permetterebbe di leggere le misure di oggetti in una stanza senza bisogno di calcoli complicati, ma anche leggere e interpretare gesture e movimenti vari.