Fujinon 50mm e 16-80mm, i due nuovi obiettivi per GFX e Fujifilm Serie X

Fujifilm presenta due obiettivi che arrivano sul mercato a settembre. Da un lato c’è FUJINON GF 50 mm F/3.5 R LM WR, decima ottica dedicata alla gamma di obiettivi intercambiabili GF per il sistema GFX, dall’altro FUJINON XF 16-80 mm F/4 R OIS WR, un obiettivo zoom compatto 5x che entra a far parte della gamma di obiettivi intercambiabili dedicata alle fotocamere digitali Serie X.

FUJINON GF 50 mm F/3.5 R LM WR

E’ al momento l’obiettivo GF più piccolo e leggero (335g) con un’apertura massima di f/3,5 e una lunghezza focale di 50mm (equivalente a 40mm nel formato 35mm). Quando viene montato su GFX 50R, la combinazione pesa solo 1,110g, rendendolo il kit GFX più leggero e un’ottima scelta per la fotografia di street e di viaggio.

L’ottica è composta da 9 elementi in 6 gruppi, tra cui un elemento di lente asferica: questa configurazione riduce al minimo l’aberrazione sferica e la distorsione consentendo elevate prestazioni di risoluzione delle immagini e una ricca riproduzione tonale. Inoltre ha un “breathing” limitato che lo rende adatto per le riprese di filmati.

Questo obiettivo dispone poi di guarnizioni nel corpo che lo rendono resistente alla polvere e agli agenti atmosferici ed è in grado di funzionare a temperature fino a -10 °C, per scattare in condizioni estreme garantendo elevati livelli di affidabilità.

FUJINON GF 50 mm F/3.5 R LM WR sarà disponibile da settembre al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 1.075 euro iva compresa.

FUJINON XF 16-80 mm F/4 R OIS WR

Questo obiettivo ha un valore di apertura massima di F4 per tutta la lunghezza focale di 16-80mm (equivalente a 24-122 mm nel formato 35 mm). Ha una distanza minima di messa a fuoco di 35 cm sull’intero intervallo di zoom e ciò permette un ingrandimento massimo di 0,25x.

L’ottica è compatta e leggera: pesa solo 440g, circa il 40% in meno di un obiettivo equivalente in un sistema di formato 35 mm. Il kit pesa solo 979g quando ad esempio è montato sulla fotocamera mirrorless X-T3 e 823g se combinato con X-T30, due combinazioni molto comode in viaggio.

Questo obiettivo è composto da 16 elementi in 12 gruppi. Questo include quattro lenti asferiche, di cui una di tipo ED, per controllare la curvatura di campo e le aberrazioni sferiche garantendo alti livelli di nitidezza su tutto il fotogramma. Il suo sistema AF di messa a fuoco interna utilizza un motore passo-passo per azionare il gruppo di messa a fuoco degli elementi dell’obiettivo in modo silenzioso e rapido.

Offre inoltre una stabilizzazione OIS con guadagno di 6 stop, il che significa che si può scattare comodamente in un’ampia varietà di situazioni, dalle scene notturne a quelle in interni, senza preoccuparsi dei movimenti della fotocamera.

Come l’altro, è resistente alla polvere e agli agenti atmosferici e garantisce il funzionamento a temperature fino a -10°C. FUJINON XF 16-80 mm F/4 R OIS WR sarà disponibile da settembre al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 899,99 euro iva compresa.