Samsung T5, micro disco in maxi sconto: 149€ su Amazon

Durante il Prime Day avete perso le numerose occasioni sconto su SSD esterni ed interni? Eccovi l’occasione per rimediare: il Samsung Portable SSD T5 da 1TB a 149€? il prezzo più basso che ha mai avuto.

Il T5 è probabilmente il più venduto dei dischi esterni SSD. Si tratta infatti di un ottimo prodotto per chi cerca velocità ad un prezzo estremamente favorevole nel rapporto tra capacità e costo. Tra i dati di “targa” vi segnaliamo una velocità fino a 540 MB/s ma anche le dimensioni. Si tratta di un dispositivo piccolissimo, è infatti più piccolo di un normale biglietto da visita: 74 x 57,3 x 10,5 millimetri. Il peso (solo 51 grammi) permette di metterlo letteralmente nel taschino della camicia.

Pur non essendo un disco “rugged”, essendo privo di parti mobili e dotato di un telaio interno resistente agli urti, il nuovo SSD è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri.

Il Samsung T5 è offerto con due cavi di connessione (da USB-C a USB-C e anche da USB-C ad USB A); questo permette di avere piena piena compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi tutti gli ultimi Mac che come noto non hanno più porte USB-A

Nei negozi questo disco non costa meno di 230/250 euro. In Internet potete comprarlo intorno ai 180 euro. Nessuno lo propone come Amazon a 149 euro. Visto che scende a questo prezzo, il migliore del mercato, pari a quello di un buon disco “nudo” (quindi senza case) anche grazie ad uno sconto nel carrello. Proprio perché parliamo di sconto nel carrello, il consiglio è di comprare subito. Il ribasso potrebbe sparire in qualunque momento.

Click qui per comprare