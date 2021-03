“Jump” e “Cook” sono due nuovi video spot di Apple

Ancora due video di Apple per promuovere i propri prodotti: questa volta sono di turno Airpods Pro e iPhone.

“Jump” è nome di un nuovo spot visibile nel canale YouTube di Apple e che evidenzia la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza degli Airpods Pro. Apple ha anche rilasciato uno spot dedicato all’iPhone e intitolato “Cook”.

Nel primo spot, un uomo che indossa gli AirPods Pro, salta con corde improvvisate in vari punti di una città; il brano che si sente nello spot è “Fallin’ Apart” di Young Franco e la tagline (la frase che chiude l’annuncio) è “Turn the world into your playground with AirPods Pro” (più o meno “trasforma il mondo nel tuo parco giochi con AirPods”).

Un nuovo diverso spot di Apple è invece dedicato a pubblicizzare resistenza e impermeabilità di iPhone 12, e la maggiore resistenza del robusto vetro del display (“Ceramic Shield”).

Questo spot si chiama “Cook”: non ha niente a che fare con il CEO di Apple ma mostra quello che sembra un improvvisato cuoco che usa il telefono per leggere una ricetta e durante la preparazione al ritmo del brano “Salsa” di Naïka accade di tutto: l’iPhone 12 finisce a terra, è imbrattato con farina, uova e latte, viene colpito con un macinapepe e alla fine lavato facendo scorrere l’acqua dal rubinetto. La tagline in questo caso è “More durable than ever” (“Il più resistente di sempre”) e “Relax, it’s iPhone”.

Per tornare ad AirPods, indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono l’arrivo entro questo mese degli AirPods 3, auricolari che dovrebbero essere simili agli attuali ma con “steli” più stretti e case di ricarica leggermente più piccolo. In futuro dovrebbe arrivare annche una nuova versione degli AirPods Pro ma non ci sono ancora rumor sulle possiibili date di presentazione e l’uscita recente del nuovo spot fa allontanare la possobilità che arrivino a breve termine.