E’ in vendita Nokia 2720 Flip, il telefono a conchiglia con 4G, Whatsapp e Hotspot

Dopo il Nokia 3310 e il Nokia 8110, è arrivato l’aggiornamento moderno del classico Nokia 2720 Flip. Già in vendita in Italia e su Amazon a 99,99 euro, come l’originale resta compatto e piacevole al tatto ma viene trasfigurato nella sua usabilità grazie alla tecnologia AI.

Il telefono infatti si caratterizza per il familiare design flip-phone ma dentro ci sono tutte le funzionalità moderne come WhatsApp, Google Maps e Facebook insieme ad un pulsante Google Assistant che consente all’utente di usare la voce per gestire le funzioni principali.

E’ un cellulare 4G senz’altro moderno ma anche pratico perché all’esterno è presente un pulsante di emergenza per inviare un SMS contenente una richiesta di aiuto ad un numero selezionato di utenti (massimo 5) contenente anche la posizione GPS.

E’ l’ideale per “scollegarsi” nel weekend o per andare in vacanza e liberarsi dalla posta di lavoro. Il punto forte di questo cellulare come del resto anche gli altri è l’autonomia, nel caso specifico di 28 giorni in Standby con una singola ricarica.

Tra le altre caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza di un doppio display, fuori da 1,3” per leggere chi chiama prima di aprire il telefono per rispondere e uno dentro da 2,8” con testo di grandi dimensioni che facilita la lettura dei contenuti. Come dicevamo ci sono Whatsapp e Facebook con la possibilità di installarne altre tramite l’App Store di KaiOS.

Disponibile in due varianti di colore, nero oppure grigio, offre infine la possibilità di sfruttare la connessione ad Internet in 4G anche su altri dispositivi collegandosi ad essi in WiFi tramite l’opzione Hotspot.

Su Amazon è in vendita a partire da oggi anche Nokia 6.2, il primo smartphone della serie 6 dotato di tripla fotocamera e tecnologia PureDisplay. Costa 259 euro e porta l’HDR “always-on” in un nuovo segmento di smartphone, con tecnologia PureDisplay alimentata da un processore dedicato che offre fino a un miliardo di sfumature di colore.

Con una combinazione di funzionalità basate su IA e una fotocamera a tre sensori, questo smartphone scattare ottime foto ritratto e grandangolari. Promette due giorni di autonomia ed è Android Q ready, perciò riceverà patch di sicurezza mensili garantite per tre anni e aggiornamenti del sistema operativo per un biennio. Come dicevamo Nokia 6.2 è disponibile nel colore nero, nella versione da 4GB RAM e 64GB di capacità, al prezzo di 259 euro.