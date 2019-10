Fujifilm X-Pro3, la mirrorless con guscio in titanio e rivestimento Duratect

E’ stato presentato Fujifilm X-Pro3, l’ultimo modello di punta per la gamma di fotocamere digitali mirrorless della Serie X dell’ominimo produttore.

Questa camera si presenta con un guscio in titanio e un rivestimento Duratect (su due modelli) che ne prolunga la resistenza all’usura. Tra le principali novità troviamo il mirino Advanced Hybrid Viewfinder con risoluzione e luminosità aumentate e la nuova Simulazione Pellicola “CLASSIC Neg” che amplia la scelta tra le tonalità colore delle immagini.

Nel febbraio del 2012 fu annunciato il primo modello a ottica intercambiabile della Serie X, Fujifilm X-Pro1, a seguire, nel marzo del 2016, Fujifilm X-Pro2 che vantava qualità e prestazioni dell’immagine notevolmente migliorate.

Questa serie è stata particolarmente apprezzata e favorevolmente accolta da molti fotografi, professionisti e non, in special modo per il classico stile a telemetro combinato alla portabilità e alle ghiere che ne rendono l’uso molto più intuitivo.

La nuova Fujifilm X-Pro3 rispetto ai modelli precedenti ha un corpo più resistente grazie all’utilizzo del titanio per le sezioni esterne, che conferisce tra l’altro un elevato rapporto resistenza/peso. Utilizza il sensore X-Trans CMOS 4 retroilluminato da 26,1 MP e il processore di elaborazione delle immagini X-Processor 4, visto per la prima volta su Fujifilm X-T3 e poi su X-T30.

Grazie a questa combinazione e al nuovo firmware, l’AF a rilevamento di fase ora funziona fino a una luminosità di -6 EV, mentre il nuovo mirino Advanced Hybrid Viewfinder utilizza un pannello organic EL ad alta risoluzione da 3,69 milioni di punti e presenta un’alta luminosità e una avanzata riproduzione del colore.

Un’altra novità è la simulazione pellicola “CLASSIC Neg”, che simula la pellicola negativa a colori che veniva normalmente utilizzata per la fotografia istantanea.

Fujifilm X-Pro3 versione Black solo corpo sarà in vendita da fine novembre al prezzo di 1.939,99 euro. La versione Duratect – Black o Silver, due varianti di colore con la tecnologia di indurimento superficiale per una maggiore robustezza e una finitura premium – solo corpo sarà in vendita da metà dicembre al prezzo di 2.139,99 euro.

