Apple festeggia i Toronto Raptors inondando il proprio sito di emoji a tema

T-Rex, palle da basket e bandiere del Canada: sono le emoji che Apple sta facendo volteggiare nella homepage del proprio sito ufficiale per festeggiare la vittoria dei Toronto Raptors nel campionato NBA 2019, conclusosi nelle scorse ore con la vittoria dei Raptors contro i Golden State Warriors per 118 a 109 punti.

E’ sufficiente accedere alla versione canadese del sito Apple per venire travolti da una breve animazione dove per qualche secondo volteggiano i tre simboli identificativi della festa: la bandiera del Canada a rappresentare il paese da cui proviene la squadra, il cui simbolo è per l’appunto un tirannosauro, insieme ovviamente alla palla da pallacanestro visto che si tratta del campionato di NBA.

Per i canadesi si tratta della prima vittoria in campionato e quello di Apple è un bel gesto se si considera che proprio quella dei Golden State Warriors è una delle squadre parteggiate da Eddy Cue ed altri dirigenti dell’azienda.