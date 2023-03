EBO X è il guardiano robot domestico per la famiglia

Le case sono ormai piene di tecnologia, ma nonostante tutti i progressi nel software, nell’AI e nell’interazione uomo-computer, si tratta ancora di periferiche impersonali. Prova a rimediare EBO X, il robot tutto fare, che si pone di essere il protettore, il compagno di giochi e altro ancora per tutta la famiglia.

In sostanza si tratta di una piccola palla con ruote, auto bilanciata, e con due enormi occhioni sulla parte frontale. Propone, anzitutto, di mappare casa grazie alla webcam installata sulla testa, così da potersi muovere al meglio all’interno delle mura domestiche e di fungere da vero e proprio guardiano. La mappatura avviene in modo preciso grazie al sistema V-SLAM, lo stesso che utilizzano molti robot per la pulizia.

La fotocamera sulla parte alta propone una risoluzione 4K ed è stabilizzata su un asse con un angolo verticale regolabile entro un intervallo di 104 gradi. EBO X ha un sensoreda 8 megapixel e fornisce un FOV molto largo di 106 gradi.

EBO X è, nell’idea del produttore, un tutore smart per la casa e la famiglia. Grazie al suo design autobilanciato a due ruote e soprattutto alle sue capacità di mappatura intelligente, può raggiungere quasi tutte le parti della casa. Nonostante questo, gli utenti possono impostare aree riservate per proteggere la privacy. Non solo può mappare il layout della casa, ma anche “vedere” chiaramente cosa accade in ogni stanza a prescindere dall’ora del giorno o della notte.

EBO X può, così, essere impostato per rilevare la caduta di un anziano, il pianto di un bambino, può ricordare anche quando una persona deve prendere i farmaci, riconoscendolo dal viso. EBO X può anche riconoscere un membro della famiglia dalla voce.

Non solo sicurezza, però, ma anche divertimento. Il robot può riprodurre musica attraverso il suo altoparlante Harman AudioEFX e supporta anche il controllo vocale Alexa per ricevere comandi.

Combinando tre dispositivi in uno, questo guardiano smart aiuta a mantenere la famiglia al sicuro, potendo anche creare un ambiente confortevole interagendo con i dispositivi smart presenti in casa, quindi potendo anche alzare le tapparelle ad esempoio.

Al momento viene proposto con 430 dollari di sconto a 569 dollari, rispetto al suo costo di listino fissato in 999 dollari. Il progetto è in fase di reclutamento fondi, ma ha già raccolto la bellezza di oltre 280.000 dollari.

Per tutte le notizie che ruotano attorno alla casa smart potete dare uno sguardo alla sezione casaverdesmart di macitynet direttamente a questo indirizzo.