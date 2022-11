Pulizie smart e cura dell’ambiente, in offerta robot Xiaomi e altro

E’ tempo di sconti per molte periferiche dedicate alla casa smart e alle pulizie. Oggi in offerta due umidificatori antibatterici e due robot aspirapolvere.

La prima delle offerte è relativa al robot aspirapolvere Xiaomi Mi 2C. Si tratta di un aspirapolvere 2 in 1, non solo in grado di aspirare, ma anche di lavare, grazie alla presenza del mocio presente in confezione. E’ possibile impostare il robot su tre diverse opzioni di lavaggio, per rilasciare acqua a seconda delle necessità e pulire una superficie più o meno ampia. Ovviamente, gode di un sistema di navigazione laser, e al suo interno offre un processore ARM con 4 core, in grado di guidare il robot per una pulizia più smart e precisa.

Si acquista in offerta a circa 182 euro, grazie al codice sconto MI2C.

La seconda delle offerte è sull’umidificato XIAOMI MIJIA antibatterico, in grado di rilasciare una vasta gamma di raggi ultravioletti per uccidere i batteri con un tasso di sterilizzazione del 99.9%. Il serbatoio ha una capacità di 4.5L così da permettere alla periferica di rimanere in funzione per circa 32 ore, senza necessitò di ricarica. E’ anche molto silenzioso, con i suoi 32db(A), così da poter restare in funzione anche durante la notte.

Si acquista direttamente a questo indirizzo a circa 60 euro, grazie al codice HekkaSD cliccando direttamente su questa pagina.

Proscenic A8Se è, invece, ‎un purificatore d’aria dalle ridotte dimensioni, pari a 21 x 21.3 x 31.7 cm. ‎A8SE è in grado di purificare una stanza fino a 50 metri quadrati, anche in questo caso con il massimo silenzio, con un sonoro di appena ‎28 dB, quindi in grado di funzionare anche durante le ore notturne.

Si acquista a questo indirizzo a circa 45 euro grazie al codice sconto HekkaSD.

IMILAB V1 è il robot con stazione autosvuotante che si controlla anche tramite abbinamento con l’app Mijia. In grado di pulire casa con un’autonomia fino a 250 minuiti, propone un sistema di navigazione LDS e possibilità di attivare il turbo ad esempio quando passa sopra i tappeti. Ha una potenza di aspirazione di 2700Pa e propone anche un serbatoio dell’acqua da 250 ml.

Il robot è in offerta a 246 euro, grazie al codice sconto imilab, cliccando qui.