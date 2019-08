Ecco OnePlus 7T Pro, anche in versione McLaren

In passato i modelli T della serie OnePlus hanno portato novità non da poco. Si pensi a OnePlus 5T, che per la prima volta aboliva il tasto centrale presente sul predecessore. Si pensi ancora al 6T, che per la prima volta portava il notch a goccia, rispetto a quello più ampio del predecessore. A quanto pare, OnePlus 7T Pro non porterà nessuna novità estetica significativa. Ecco gli affidabili render apparsi online: sembra identico al predecessore.

Sebbene non siano ufficiali, i render recano la firma di @OnLeaks, ragion per la quale non vi sono dubbi sulla veridicità.

Mostrata anche la variante McLaren del OnePlus 7T Pro.

A prima vista il nuovo dispositivo è identico al predecessore, senza notch e con la camera selfie a pop up. L’unica differenza apprezzabile è nel colore. Secondo 91Mobiles la versione blu è leggermente diversa rispetto al passato, e OnePlus la chiamerà Haze Blue.

Al di là di questo difficile distinguere 7 Pro da 7T Pro, e anche il sistema di telecamere a tripla lente sul retro appare invariato. Per quanto riguarda l’edizione McLaren, non sembra esserci molta differenza, a parte il lavoro di vernice nera e arancione e l’aggiunta del logo McLaren sul retro.

Lo scorso anno, la McLaren Edition di OnePlus 6T includeva un aumento della RAM e una capacità di ricarica più rapida. Tuttavia, è improbabile che l’edizione McLaren possa ottenere adesso più RAM rispetto al 7 Pro top di gamma, che è di 12 GB, già eccessivo. È più probabile che il 7T Pro e l’edizione McLaren presentino il chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus e forse una batteria di capacità superiore, e chissà più spazio di archiviazione interno.

Nelle scorse settimane è stata svelata la data di rilascio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Saranno annunciati in anteprima per l’india il 26 settembre, ma arriveranno sul mercato internazionale il 15 di ottobre. Chissà se nella stessa presentazione del 26 settembre si parlerà anche di OnePlus TV.