Ecco il trailer di “Little Voice”, serie tv drammatica di Apple TV+

La musica, l’amore, il coraggio, i sogni di un’adolescente, tutti in una piccola voce. Quella di Little Voice, la serie tv che andrà in onda su Apple TV+ a partire dal 10 luglio e che ora Apple ha condiviso con un trailer, a pochi giorni dal debutto sulla piattaforma di tv in streaming.

Little Voice è una serie tv drammatica creata da J.J. Abrams, Sara Bareilleis e Jessie Nelson, con musica originale di Bareilles. Protagonisti sono Brittany O’Grady, Shalini Bathina, Sean Teale e Colton Ryan.

La serie tv di Apple TV+ Little Voice racconta la storia di Bess King, un artista dal talento unico che lotta per soddisfare i suoi sogni mentre affronta l’amore, i primi rifiuti e complicate questioni familiari. È una storia su come trovare la propria autentica voce e il coraggio di usarla.

Little Voice arriverà su Apple TV+ in contemporanea con Little Voice, un film molto atteso con Tom Hanks che veste i panni di un ufficiale della marina.

