Caricabatterie wireless da tavolo di Anker in sconto a partire da soli 13,99 euro

Se volete ricaricare lo smartphone eliminando definitivamente l’ingombro e la noia dei fili, comprate uno dei due caricatori a induzione di Anker attualmente in sconto con un codice a partire da soli 13,99 euro. Entrambi sono uguali nelle prestazioni: erogano fino a 10W, quindi possono ricaricare adeguatamente telefoni come gli ultimi iPhone della serie 11/Pro ma anche i telefoni Android come i Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus, ma possono anche ricaricare rallentando a 7.5 W per supportare così la ricarica rapida di iPhone X / 8 / 8 Plus / XS / XS Max / XR oppure ancora fermarsi ai consueti 5 W per tutti gli altri dispositivi dotati di tecnologia di ricarica senza fili certificata Qi.

Uno dei due, l’Anker A2524011, è progettato per mantenere il telefono sollevato ed inclinato sul piano di lavoro: in questo modo è possibile continuare a leggere le notifiche, sbloccarlo con il volto – per iPhone X e successivi – e in generale interagire con lo schermo senza doverlo spostare interrompendo la ricarica. Basta poggiare il dorso del telefono sull’apposito stand per avviare la ricarica, senza dover collegare cavi o cavetti. Grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente lo stato di carica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

In alternativa c’è la seconda soluzione, l’Anker A2503013, che ha il più classico dei fattori di forma. E’ un piattaforma circolare che resta “sdraiata” sulla scrivania e su di essa si colloca l’iPhone o qualunque altro telefono con ricarica wireless. Anche qui è presente un LED frontale per tenere d’occhio lo stato di funzionamento. L’unica differenza risiede appunto nella modalità d’uso, particolarmente indicata per un comodino (anche perché la luce LED è molto debole e non dovrebbe disturbare il sonno), per l’ingresso di casa o per tutti quei dispositivi con ricarica senza fili che non possono essere sostenuti in verticale, come ad esempio gli auricolari AirPods di Apple con cover wireless.

Qualche che sia il sistema di ricarica desiderato, sono entrambi in sconto con un codice. Se volete acquistare il caricatore verticale Anker A2524011, anziché pagarlo 22 euro basta inserire il codice MXQ8S9M9 e lo acquistate in sconto a 17,99 euro. Invece l’Anker A2503013 normalmente costa 19 euro ma col codice J7OHC5KL il prezzo scende a soli 13,99 euro.