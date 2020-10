Ecco lo strumento che Apple usa per verificare gli AirPods

Apple ha iniziato a distribuire ai propri centri di assistenza uno strumento che permette di stabilire se gli auricolari AirPods sono effettivamente guasti o se invece sono semplicemente sporchi. Per una volta non si tratta di un nuovo dispositivo in vendita, così design, materiali e costruzione non hanno importanza: Apple ha ideato uno strumento destinato ai centri di riparazione e che sarà utilizzato esclusivamente da tecnici hardware e dal personale dedicato all’assistenza.

Si tratta di una base realizzata in materiale plastico, leggermente più grande di un iPhone, modellata in modo che il terminale possa essere inserito e rimanere in posizione. In basso a sinistra due piccoli vani permettono di posizionare gli auricolari AirPods in modo che l’uscita audio punti direttamente al microfono di iPhone. Il personale addetto all’assistenza impiega un iPhone sul quale funziona un’app che riproduce audio tramite gli auricolari e rileva il suono emesso tramite il microfono dello smartphone.

In questo modo lo strumento di Apple per verificare gli AirPods permette di stabilire se gli auricolari sono effettivamente guasti o se invece l’audio in uscita è ridotto oppure distorto da depositi di sporco. Questo strumento può essere impiegato solo per gli AirPods e AirPods 2, ma non per gli AirPods Pro. In ogni caso sembra sia sufficiente una piccola modifica per il sostegno degli auricolari per renderlo adatto anche per i modelli Pro, salvo naturalmente eventuali modifiche necessarie all’app di test.

In questo articolo riportiamo le fotografie pubblicate dal leaker che si firma Choco-bit, il quale dichiara che si tratta di uno strumento che Apple sta distribuendo in questi giorni e che risulta simile al sistema di test audio impiegato per gli iPhone. Tutti gli articoli di macitynet dedicati agli auricolari sena fili di Apple sono disponibili da questa pagina.

