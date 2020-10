BioShock 2 Remastered, il classico torna su Mac con grafica 4K

La saga Bioshock è molto amata dagli appassionati per l’ambientazione originale e coinvolgente, in grado di catapultare il giocatore in una città distopica subacquea: ora gli appassionati di lungo corso (e non solo) possono rivivere l’avventura con BioShock 2 Remastered, disponibile per Mac a tre anni di distanza del primo BioShock Remastered.

Il successo della saga deve molto anche al riuscito mix di gioco e gameplay che fonde esplorazione, avventura, sparattutto in prima persona, ma anche diversi elementi dei giochi di ruolo. In BioShock 2 Remastered tutto questo ora si può apprezzare con un comparto grafico completamente rivisto, grazie a texture rimasterizzate, modelli in alta risoluzione e supporto 4K.

Nel primo capitolo gli spaventosi Big Daddy sono i nemici peggiori da incontrare e, in alcune occasioni anche quelli più difficili da evitare. Invece nel secondo capitolo il giocatore controlla proprio una di queste creature con l’aspetto di un antico palombaro, dotato però di forza e capacità sovrumane. Questo grazie a una serie di esperimenti genetici e diversi tipi di plasmidi che è possibile raccogliere durante l’esplorazione, per poi iniettarseli direttamente in vena all’occorrenza.

Controllando un Big Daddy dovremo vedercela contro una serie di nemici mortali e fare tutto il possibile per salvare la nostra Little Sister. Per riuscirci dovremo anche affrontare le prove del Protettofe, proteggendo Little Sister da ondate di nemici frenetici in cui dovremo diventare maestri sia nell’uso delle armi che dei plasmidi.

BioShock 2 Remastered richiede macOS 10.15.4 o superiore, 8GB di RAM: funziona su tutti i MacBook Pro 13” da fine 2016, tutti i MacBook Pro 15” da fine 2013 ma non quelli con GPU Nvidia, tutti i Mac mini da fine 2018, tutti gli iMac 21,5” da fine 2013, tutti gli iMac 27” da fine 2014 e anche tutti i Mac Pro da fine 2013 e più recenti.

BioShock 2 Remastered è disponibile da questa pagina di Mac App Store a 21,99 euro.