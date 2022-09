Ecoflow Delta 2 è una nuova power station portatile

EcoFlow, azienda specializzata in soluzioni energetiche ecocompatibili, ha presentato DELTA 2, una nuova versione della power station portatile DELTA. La uvelocità di ricarica è secondo il produttore sette volte più veloce della media del settore; il dispositivo offre fino a 3 kWh di capacità espandibile e vanta un ciclo di vita del prodotto fino a dieci anni.

L’uscita CA da 1.800 W rende DELTA 2 una soluzione di backup interessante in un periodo come quello attuale, in cui i costi dell’energia sono in costante aumento e c’è crescente incertezza per l’approvvigionamento energetico.

La power station portatile DELTA 2 è molto più di una semplice batteria. Ricaricabile all’80% in 50 minuti, dotata di funzione di ricarica in 3 ore tramite pannelli solari portatili e in grado di alimentare il 90% degli elettrodomestici, permette agli utenti di sentirsi a casa, sia che si trovino in campeggio all’aperto, in camper o che vivano off-grid.

La capacità di 1.024 Wh di EcoFlow DELTA 2 è espandibile, per prestazioni ancora superiori; può essere combinato con una batteria aggiuntiva DELTA 2 o DELTA Max, arrivando a fornire 2.048 Wh o 3.040 Wh. La lunga autonomia la rende quindi una scelta flessibile per gli utenti che hanno bisogno di energia on demand, che si tratti di un utilizzo quotidiano o in casi di emergenza.

Oltre ad essere compatibile con le batterie extra, EcoFlow DELTA 2 fa parte di un ecosistema di prodotti per la produzione, stoccaggio e utilizzo dell’energia. La gamma comprende pannelli solari portatili, condizionatori d’aria portatili Wave, lo Smart Generator e altri prodotti e accessori che consentono agli utenti di liberarsi dai vincoli delle reti elettriche fisse.

Il produttore riferisce che DELTA 2 può essere ricaricato da 0 all’80% in 50 minuti e può raggiungere la carica completa in 80 minuti. Può essere ricaricato anche utilizzando suoi pannelli solari portatili. Supportando un ingresso solare massimo di 500 W, DELTA 2 si può ricaricare completamente in 3-6 ore con due pannelli da 220 W o uno da 400 W, offrendo così una fonte di energia sostenibile all’aperto o in ambienti non collegati alla rete elettrica.

L’uscita CA da 1.800 W consente di far funzionare il 90% degli elettrodomestici, tra cui radiatori, asciugacapelli, macchine da caffè e griglie elettriche. Utilizzate come alimentazione di backup o per disporre di energia all’aperto, le 13 uscite consentono di alimentare contemporaneamente frigoriferi, smartphone, lavatrici o droni. Per elettrodomestici ad alta potenza, una tecnologia denominata X-Boost previene il sovraccarico fino a 2.400 W.

Il produttore fa sapere che DELTA 2 utilizza le stesse batterie LFP impiegate per i veicoli Tesla, e vanta una durata 6 volte superiore alla media del settore (500 cicli). Il potenziale di 3.000 cicli permette agli utenti di soddisfare le esigenze energetiche fino a dieci anni.

Un sistema di protezione avanzato BMS (Battery Management System) monitora le prestazioni per garantire che l’energia venga erogata in sicurezza. La garanzia è di cinque anni. EcoFlow DELTA 2 sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2022, al prezzo di 1.199 €.