HOTO, il compressore elettrico e portatile ora a metà prezzo

Se volete mettere nello zaino un compressore portatile per gonfiare la camera d’aria della bici, della moto o dell’auto in caso di emergenza, sappiate che al momento c’è quello di HOTO in offerta a metà prezzo.

E’ piuttosto compatto (misura 16 x 12 centimetri) ed ha una forma squadrata che lo rende particolarmente maneggevole. E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 2.500 mAh, quindi si può usare ovunque perché non c’è bisogno di una presa elettrica; in più usa una porta USB-C, quindi si ricarica come un cellulare e può essere alimentato persino da una powerbank.

Lo schermo incorporato mostra il livello di pressione in tempo reale con un margine di errore di 0,05 bar e la potenza massima è di 150 PSI, perciò è in grado di gonfiare anche lo pneumatico di un’automobile.

Secondo le specifiche pubblicate dal distributore, impiega 8.5 minuti per gonfiare la ruota di un’auto completamente sgonfia, 3 minuti per quella di una moto, poco più di 2 minuti per la ruota di una bicicletta e dai 25 ai 40 secondi per gonfiare un pallone.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, con una carica completa (che si ottiene ricaricando la batteria per circa 3 ore e mezza) è possibile gonfiare completamente più di 2 pneumatici di automobile, oppure 7 di moto, 9 di bicicletta o dai 35 ai 65 palloni.

In dotazione ci sono 4 ugelli per poter collegare il compressore alle varie tipologie di camera d’aria e una maniglia in TPU che facilita il trasporto del compressore, che incorpora anche una torcia LED per l’evenienza.

Il compressore elettrico portatile HOTO costa 155,47 euro ma al momento è in sconto del 52%, quindi lo pagate 74,62 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.