iPhone 14 Pro, 5 novità da provare subito

I primi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max preordinati al lancio stanno cominciando ad arrivare e tra le tante nuove funzionalità ce ne sono almeno cinque che probabilmente le persone non solo non vedranno l’ora di utilizzare, ma per le quali potrebbero non riuscire più a farne a meno.

Se perciò siete tra i fortunati neo-possessori di uno di questi due telefoni e siete curiosi di scoprirle, continuate pure a leggere questo articolo.

Dynamic Island

Quella che potremmo italianizzare chiamandola “isola dinamica” è sostanzialmente una riprogettazione del notch, la tacca sulla parte superiore dello schermo, che viene sostituito da una nuova area a forma di pillola composta da due ritagli più piccoli uniti digitalmente.

Con i nuovi iPhone non c’è più un’area inutilizzata e invadente in questa zona del display perché Dynamic Island ne modifica fluidamente forma e dimensioni a seconda dell’operazione in corso, a partire dagli avvisi e dalle notifiche, fino ad arrivare all’ascolto della musica, alla gestione di un timer e molto altro.

Fin dalla prima versione di iOS 16 questo nuovo sistema supporta già il banner per le chiamate in entrata, l’avviso di connessione degli AirPods, l’autenticazione con Face ID, Apple Pay, AirDrop, gli avvisi di batteria scarica, le notifiche di ricarica e il player musicale.

Se volete approfondire l’argomento, leggete il nostro articolo dedicato.

Schermo ProMotion

Se il vostro vecchio telefono non è un iPhone 13 Pro (o Pro Max), un’altra delle novità con cui vi imbatterete acquistando uno dei nuovi telefoni riguarda la tecnologia ProMotion dello schermo, introdotta appunto su iPhone a partire dall’anno scorso ma già presente su iPad dai modelli del 2017.

In pratica, mentre la maggior parte dei display ha una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 60 Hz, in questi telefoni è raddoppiata, perciò si aggiornano 120 volte al secondo. Questo significa che quando si scorre all’interno di un’app, l’iPhone restituisce una maggiore fluidità nei movimenti dell’interfaccia.

Naturalmente una frequenza di aggiornamento più alta richiede anche più potenza, e sia i nuovi iPhone della linea 14 che quelli della generazione precedente sono progettati per adattare in maniera intelligente la frequenza di aggiornamento in base all’attività in corso, riducendola ad esempio quando si visualizza un’immagine statica.

Display sempre attivo

Come Dynamic Island, lo schermo sempre acceso è un’altra novità esclusiva di questi ultimi iPhone. Come suggerisce il nome, significa che anche quando il telefono è bloccato, lo schermo resta acceso per mostrare le informazioni contenute nella schermata di blocco, quindi l’ora, lo sfondo, i widget (qui introdotti con iOS 16) e le notifiche ricevute. E con le Live Activity di iOS 16.1 probabilmente potrà fare ancora di più.

In questa condizione, il dispositivo abbassa intelligentemente la luminosità e riduce la frequenza di aggiornamento a 1 Hz, risparmiando così la durata della batteria. Chi vuole può comunque disattivare questa opzione dalle Impostazioni.

Le fotocamere

Ovviamente ci sono novità anche al comparto fotografico. La più rilevante di tutte è il nuovo sensore principale da 48 MP, che occupa quasi tre volte lo spazio rispetto a prima, ma che offre una qualità d’immagine nettamente superiore, specie se si scatta nel formato ProRAW, che permette poi di elaborarle con precisione e senza alcuna perdita di qualità.

Ci sono novità anche per la fotocamera frontale, che viene ora dotata di autofocus. Inoltre tutte quante migliorano in condizioni di scarsa illuminazione.

Maggiori informazioni sulle fotocamere di iPhone 14 Pro qui.

Durata della batteria

I progressi nell’ottimizzazione di iOS, il processore più efficiente e le nuove tecnologie permettono di beneficiare di una maggiore durata della batteria di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Ciascuno usa il telefono maniera diversa, di conseguenza è impossibile dire a quanto ammonta questo miglioramento. Tuttavia i nuovi schermi e il processore A16 Bionic, secondo Apple, sono più efficienti dal punto di vista energetico.

Test indipendenti hanno mostrato che in media la batteria di iPhone 14 Pro Max dura due ore in più rispetto a quella dell’iPhone 13 Pro Max, che già all’epoca deteneva il titolo di migliore autonomia tra tutti gli iPhone.

Di più

Ovviamente questo non è tutto: per saperne di più, vi rimandiamo ad alcuni nostri articoli di approfondimento.