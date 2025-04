Ecovacs annuncia il supporto Matter per la casa smart

Pubblicità

Anche se forse non con la rapidità che molti si sarebbero augurati, la marcia dello standard Matter prosegue e continua ad ampliarsi, ora grazie all’annuncio di Ecovacs. Presto i proprietari di robot aspirapolvere Ecovacs beneficeranno di miglioramenti notevoli sotto ogni punto di vista, a partire dalla connettività, ma anche per controllo e automazione multipiattaforma.

Infatti lo standard Matter è stato pensato e creato dalla Connectivity Standards Alliance, siglata CSA, proprio per eliminare una volta per tutte ogni barriera di compatibilità. Con Matter non importa chi ha costruito cosa perché lo standard è universale: permette di far dialogare tra loro dispositivi di ogni marchio.

Alla creazione dello standard hanno collaborato anche le principali piattaforme domestiche consumer Amazon Alexa, Google Home e anche Apple HomeKit. Già al lancio e poi aumentando nel tempo, ai tre colossi si sono affiancate decine di società e marchi che creano svariati dispositivi per la casa smart: il presente e il futuro di Matter è più che roseo.

Per quanto riguarda i robot aspirapolvere Ecovacs annuncia il supporto allo standard Matter 1.4 per i modelli Deebot X2, X2 Combo, T50, T50 Max e X8. Il costruttore precisa che gli aggiornamenti alle funzionalità verranno distribuiti in fase successive, ma purtroppo non indica le tempistiche di rilascio.

Ricordiamo che la società è attiva da ben 27 anni: Ecovacs detiene una forte posizione in Cina e nel mercato globale: è presente in oltre 170 mercati e oltre 28 milioni di famiglie nel mondo impiegano dispositivi del marchio.

I robot aspirapolvere e per il giardino Ecovacs sono disponibili spesso in sconto nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Per tutti i dettagli sugli ultimi modello della famiglia Deebot T50 rimandiamo a questo articolo. Invece per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.