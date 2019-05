Ecovacs Deebot 715, il robot che spazza e lava il pavimento

Semplicità di utilizzo e grande praticità: sono le parole d’ordine di Deebot 715, il nuovo aspirapolvere robot di Ecovacs dotato della funzione aggiuntiva di lavaggio che porta la pulizia del pavimento ad un livello superiore.

Questo dispositivo utilizza la tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 già presente in altri modelli e che di fatto gli consente di orientarsi ininterrottamente da solo grazie ai punti prefissati nelle stanze, visualizzando al contempo un protocollo di pulizia sotto forma di mappa all’interno dell’applicazione Ecovacs Home al termine delle operazioni.

Gli ostacoli vengono rilevati automaticamente e ogni stanza viene pulita in modo sistematico. Inoltre, grazie alla recente tecnologia dei sensori, la pulizia può essere effettuata anche in assenza di luce.

Ecovacs Deebot 715 (399 euro, in vendita anche su Amazon) può inoltre attivare automaticamente la modalità Max in presenza di aree con sporcizia particolarmente persistente: grazie ad una potenza di aspirazione doppia, riesce così a rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Come accennato il punto di forza, però, è la sua versatilità: grazie al serbatoio d’acqua supplementare, non solo è in grado di aspirare lo sporco dal pavimento, ma anche di pulirlo. Per fare ciò, il contenitore della polvere dovrà essere rimosso e sostituito con il serbatoio d’acqua e le pulizie partiranno immediatamente.