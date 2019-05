Instagram rivoluziona i suoi video ora anche in orizzontale

Nonostante gli innumerevoli scandali che hanno colpito Facebook, Instagram rimane uno dei social più focalizzati e più amati dagli utenti: dopo la rivoluzione del 2015 che ha rimosso l’obbligo delle fotografie solo quadrate, apprezzatissima dagli utenti, ora Instagram prova a rivoluzionare la sua piattaforma video IGTV abbandonando l’obbligo dei video solo in verticale.

È la stessa Instagram a paragonare una delle sue prime rivoluzioni con la novità di IGTV. Un confronto logico tenendo presente che quando è stato lanciato, una delle caratteristiche fondanti di IGTV era proprio l’esclusiva dei video solo in verticale, perfetti per l’era social, per la visione impugnando lo smartphone solo con una mano.

Per non parlare della netta contrapposizione ricercata e voluta tra i video verticali di IGTV, e lo storico formato paesaggio in orizzontale di YouTube e anche della televisione tradizionale, due piattaforme a cui IGVT si contrappone fin dalla nascita.

Nel 2015 Instagram rimosse l’obbligo delle foto solo quadrate ascoltando il parere dei suoi utenti, ora lo stesso avviene per IGTV e i video in orizzontale. «Per gli spettatori, questo significa che IGTV sarà un luogo in cui guardare ancora più contenuti dai creatori che amano – e farlo direttamente dal proprio telefono. Per i creatori, questo significa più libertà di esprimersi come vogliono».

Il comunicato rilasciato da Instagram illustra obiettivi e vantaggi del nuovo formato video. I video verticali, perfetti per l’era smartphone sono ideali per i creatori che vogliono essere vicini e personali, ma anche i video in orizzontale hanno i loro punti di forza, soprattutto per mostrare paesaggi, ma anche danza, sport e in generale per riprese che mostrarono azione, movimento e più soggetti inquadrati.

Instagram continua a migliorare IGTV: tra le mosse più riuscite quella di mostrare agli utenti Instagram le anteprime dei video IGTV. Gli utenti possono vedere foto e anteprime dei video IGTV da Instagram e poi passare all’app IGTV per la visione dei filmati, una mossa che ha incrementato di molto la visibilità dei video IGTV. Il prossimo passo atteso dai creatori di video è un sistema semplice per monetizzare i filmati per i creatori a partire dalla pubblicità.

Instagram IGTV si scarica gratis da App Store e anche da Google Play Store.