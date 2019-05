Best Buy ha cancellato tutti i pre ordini per il Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold non sembra aver iniziato con il piede giusto. Le unità inviate ai redattori hanno smesso di funzionare dopo pochi giorni, costringendo la società a richiamarle e rimandarne il lancio. I problemi sembravano essere rientrati nei giorni scorsi, ma proprio in queste ore Best Buy, uno degli shop online più importanti, ha cancellato tutti i pre ordini di Galaxy Fold.

La scelta dello shop online lascia intendere che, purtroppo, Samsung non sembra in grado di lanciare a breve il terminale. Di ufficiale non c’è nulla, se non che Samsung non ha fornito alcuna data di rilascio ben precisa.

Ovviamente l’annullamento dei pre ordini non vuol dire che in futuro il terminale non possa essere venduto sulle pagine dello shop, ma solo che al momento non è dato sapersi se, e quanto, il dispositivo tornerà in vendità.

Per questo, Best Buy ha preferito rimuovere i pre ordini, lasciando gli utenti liberi di orientarsi su altri terminali. Nel frattempo, comunque, Best Buy rimanda tutti i suoi clienti alla pagina dedicata al Galaxy Fold, permettendo di inserire una mail per essere avvisati non appena si avranno notizie ufficiali.

A questo indirizzo abbiamo spiegato nel dettaglio i problemi rilevati da iFixit su Galaxy Fold. Sembravano essere stati risolti successivamente, ma a quanto pare samsung ha bisogno di tempo per rilanciare la produzione.