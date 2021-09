Il display di iPhone 13 Pro Max è il migliore di sempre per DisplayMate

DisplayMate ha premiato il pannello di iPhone 13 Pro Max con il riconoscimento “Best Smartphone Display Award”. Il pannello usato da Apple ha ottenuto il punteggio di A+, il punteggio più elevato che è possiible ottener ein questo tipo di test.

Gli iPhone 13 Pro vantano un nuovo “display Super Retina XDR con ProMotion” che si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo (da 10 a 120Hz): aumenta il refresh rate in modo intelligente quando c’è bisogno di prestazioni grafiche superiore, altrimenti lo riduce permettendo di risparmiare batteria. In più, adatta la velocità a quella del dito che scorre sul display.

Nelle prove di DisplayMate, l’iPhone 13 Pro Max ha evidenziato la migliore luminosità tra i vari OLED per smartphone. Apple parla di una di luminosità di picco fino a 1200 nit per foto e video HDR; come termine di paragone, l’iPhone 12 Pro Max vanta una luminosità di picco di 800 nit per i contenuti standard e di 1200 nit per i contenuti video HDR.

L’iPhone 13 Pro Max supporta due standard colore quali sRGB / Rec.709 Color Gamut e il nuovo Wide DCI-P3 Color Gamut sfruttato per i contenuti delle TV 4K Ultra HD.

Altri elementi di interesse dalle prove di DisplayMate: l’accuratezza dei colori, l’elevato livello di contrasto, la bassa riflettanza dello schermo (elemento che consente di attenuare i riflessi causati da sorgenti luminose) e altro ancora.

Secondo quanto riferito da indiscrezioni circolate nei mesi precedenti, il fornitore esclusivo di Apple per il pannello LTPO OLED di iPhone 13 Pro Max è Samsung ma anche LG dovrebbe dal prossimo anno fornire suoi pannelli LTPO OLED.