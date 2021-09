Nuova modalità “Alte Prestazioni” in macOS Monterey

Nella beta 8 di macOS Monterey da poco inviata agli sviluppatori, è stata individuato un riferimento a una modalità “High Power Mode” (Modalità Alte Prestazioni, lasciando immaginare la possibilità di attivare in futuro qualche modalità che consentirà di spremere al massimo le prestazioni dei MacBook anche quando questi non sono collegati a una fonte di alimentazione.

All’inizio del 2020, in una beta di macOS Catalina era stato individuato un diverso riferimento che lasciava immaginare una nuova modalità focalizzata sulle performance, legata alla gestione delle prestazioni dei MacBook. Attivando una modalità definita “Pro”, dovrebbe comparire il messaggio: “Le app possono funzionare più velocemente ma la durata della batteria diminuire e il rumore della ventola può aumentare”.

Una funzionalità del genere permetterebbe di sfruttare la potenza massima di elaborazione per un determinato processo che richiede le prestazioni più efficienti nel minor tempo possibile come il rendering audio, video o 3D.

Similarmente alla funzione “Non disturbare” di macOS (la funzione che consente di concentrarsi sospendendo le notifiche sul Mac), spiega il sito 9to5Mac – l’opzione potrebbe riguardare i futuri MacBook Pro con chip M1X, essere esclusa o attivata a mezzanotte, all’ora di disattivazione programmata oppure quando l’utente la disattivi manualmente, secondo le preferenze specificate.

Apple non ha indicato tra le novità in arrivo di macOS Montrey riferimenti a Modalità Pro o ad alte prestazioni ma le nuove stringhe individuate lasciano immaginare una funzionalità che potrebbe consistere in qualche modalità che imposta le massime prestazioni, senza limitare in alcun modo la potenza o attivare quello che in gergo si chiama “Power Throttling”.

La developer beta di macOS Monterey è da tempo disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La beta pubblica per tutti è disponibile su beta.apple.com. Apple ha genericamente indicato che macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito