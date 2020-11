El Cid con Jaime Lorente arriverà a dicembre su Prime Video

La serie tv spagnola Amazon Original El Cid arriverà sul servizio di streaming Amazon Prime Video a dicembre. Il suo rilascio sulla piattaforma di tv streaming di Amazon è previsto per il 18 dicembre in oltre 240 Paesi del mondo. Si tratta di una nuova serie tv spagnola che ha come protagonista Jaime Lorente (La Casa di Carta).

La serie tv El Cid narra la storia di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo, ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. La serie racconta gli anni della gioventù di Ruy, ovvero il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona. La storia è ambientata nell’undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze. El Cid è una storia d’amore, intrighi, tradimenti e scontri tra potere e autorità.

«El Cid è una produzione molto ambiziosa e siamo entusiasti di aver lavorato con Zebra e Jaime Lorente per dar vita alla leggenda di questo personaggio per il pubblico di Prime Video in tutto il mondo» ha commentato Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, Amazon Studios. «Questa è una serie incredibile dall’altissimo valore produttivo e siamo fieri di aggiungere El Cid alla nostra sempre più ampia offerta di contenuti originali spagnoli in esclusiva per i clienti Prime di tutto il mondo».

«Durante questi affascinanti cinque episodi i nostri clienti Prime potranno immergersi in un’emozionante storia di scontri, strategie, vendette e lealtà» ha detto Maria José Rodriguez, Head of Amazon Originals, Spagna. «Con un gruppo di personaggi forti, interpretati da un grande cast spagnolo capeggiato dal fantastico Jaime Lorente, El Cid ha tutte le carte in regola per essere un’avventura indimenticabile».

El Cid è stato girato nelle provincie spagnole di Soria, Burgos, Teruel e Madrid, oltre che nella città di Saragozza; una produzione che ha superato i 4.000 metri quadrati di estensione, con uno staff di più di 200 persone e 11.000 comparse.

El Cid si aggiunge a migliaia di serie TV e film disponibili nel catalogo Prime Video, incluse altre serie Amazon Original spagnole come El Corazón de Sergio Ramos e The Challenge: ETA, oltre alle serie in arrivo La Templanza e Un Asunto Privado. Si unirà inoltre alle acclamate serie Amazon Original come le vincitrici agli Emmy Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel, oltre che Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens, e Carnival Row, e tanti altri contenuti in licenza esclusiva.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.