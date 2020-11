iPhone 12, Apple indaga sul problema di alcuni display che mostrano bagliori grigi o verdi

Apple è a quanto pare a conoscenza di un problema con il display di alcuni iPhone 12 che – in determinate condizioni – evidenziano tremolii, bagliori grigi o verdi o altre non intenzionali variazioni di illuminazione.

A riferirlo è il sito Macrumors affermando di avere avuto accesso ad un documento interno di Apple condiviso questa settimana con i Centri di Assistenza Autorizzati. Nel documento in questione Apple spiega di essere al corrente del problema riferito da alcuni utenti e di stare analizzando la questione.

Per il momento la Mela raccomanda ai tecnici di non avviare lprocedure di assistenza sugli iPhone che mostrano il problema, ma suggerire di verificare e installare gli aggiornamenti del sistema operativo. Dai suggerimenti si evince che potrebbe trattarsi di una problematica risolvibile con update software. Un simile problema si era verificato in passato con alcuni iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, inconveniente risolto con l’update a iOS 13.6.1.

Stando a quanto riferiscono alcuni utenti, il problema si presenta quando la luminosità del display è impostata a circa il 90% o meno. Utenti avrebbero riscontrato il problema su dispositivi con iOS 14.1, iOS 14.2, e le prime due versioni beta di iOS 14.3. Il flickering (tremolio) o il bagliore non è persistente, e alcuni utenti riferiscono che sparisce dopo breve tempo.