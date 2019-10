RVR è il nuovo robot programmabile di Sphero, ora disponibile in tutto il mondo

Dopo il debutto con successo su Kickstarter, il nuovo robot programmabile e personalizzabile di Sphero, chiamato RVR, è ora disponibile per l’acquisto in tutto il mondo. Ecco di che si tratta.

RVR è essenzialmente un’auto RadioComandabile, ma completamente programmabile, da pilotare o progettata anche per la personalizzazione con una vasta gamma di sensori integrati e supporto a diverse abilità, che la rendono anche autonoma.

C’è un sensore di colore, un sensore di luce, infrarossi, un magnetometro, un accelerometro e un giroscopio. C’è perfino una porta di espansione UART a 4 pin in grado di funzionare con hardware di terze parti come Raspberry Pi, Arduino, micro: bit e altri sistemi, così da poter aggiungere componenti come bracci robotici, fotocamere e molto altro. I componenti aggiuntivi Sphero littleBits sono anche compatibili con la porta USB di cui è dotata l’auto.

RVR include una batteria rimovibile e ricaricabile, che offre abbastanza autonomia per alimentare l’hardware di terze parti; inoltre, presenta un motore ad alta potenza, battistrada delle gomme per tutte le diverse tipologie di terreni, anche i più accidentati.

Sphero afferma che RVR include un accurato sistema di controllo di livello professionale, in grado di superare ostacoli e superfici irregolari, oltre a interfacciarsi con altri robot Sphero.

Per la programmazione del robot è sufficiente abbinarlo all’app Sphero Edu (disponibile al download gratuito sullo store di Amazon, App Store per iOS, Mac App Store, Play Store, Chrome Web Store e Microsoft Store) e sfruttare il joypad su schermo per farlo muovere, ma anche così si sfrutterebbe soltanto l’1% delle sue reali potenzialità.

L’applicazione infatti, con la sezione Draw & Drive, permette di programmarne i movimenti e avvicinare anche i più piccoli a questo approccio informatico. Per i più esperti c’è invece un apposito pannello che consente di programmarlo in Javascript.

Tutto questo rende il dispositivo un vero mutaforma, capace di diventare una sentinella per la propria casa domotica, un sensore ambientale vagante controllabile via Internet, un metal detector autonomo, un assistente vocale mobile, un maggiordomo personale, un robot da battaglia e chi più ne ha più ne metta.

Sphero RVR può essere acquistato dal sito Sphero a partire da oggi, anche in Italia, a 250 dollari.