Electronic Arts avrebbe approcciato Apple per una possibile fusione

C’è fermento nel mercato dei giochi e dopo l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l’acquisizione di Bungie da parte di Sony, il prossimo grande colpo nel settore potrebbe essere l’acquisizione da parte di qualche grosso nome di Electronic Arts, società attiva dagli anni ’80 nel settore dei giochi e nota per vari successi a tema sportivo, con brand EA Sports, quali le serie di FIFA Football, Madden NFL e NBA Live e tanti altri titoli ancora.

Il sito Puck riferisce di possibili accordi tra Electronic Arts (EA) e NBC Universal, e che ci sarebbe stato un incontro tra Brian Roberts (CEO di Comcast, società che controlla NBC Universal) e Andrew Wilson (CEO di EA), con l’obiettivo di trasformare EA in un colosso dell’intrattenimento, con la famiglia Roberts che parteciperebbe agli utili, Wilson nella veste di CEO della nuova entità e l’attuale CEO di NBCUniversal, Jeff Shell, promosso ad un posto più in alto presso Comcast.

Indiscrezioni riferiscono di dubbi sull’accordo per via dei costi e dissensi negli asset da gestire. Secondo il sito Puck, Wilson e EA hanno trattato anche con Disney, Apple e Amazon su una possibile fusione, ma non stati indicati dettagli se le trattative siano ancora in corso e con chi.

La voce di Apple interessata a EA è da prendere con le molle: sono asset molto diversi da quelli con i quali la Mela ha normalmente a che fare, ma è anche vero che è una delle poche aziende a potersi permettere in questo momento acquisizioni di questo tipo e un portafoglio talmente robusto con il quale fare anche follie.

Apple ovviamente farà mosse del genere solo se le ritiene valide dal punto di vista commerciale. Durante la presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale, il CEO di Apple, rispondendo a domande su future acquisizioni, ha risposto come di consueto: “Guardiamo sempre e continueremo a guardare (potenziali aziende da acquisire, ndr)”, spiegando che di solito la Mela preferisce acquisire startup e piccole aziende in grado di portare competenze, materia grigia e talenti vari in azienda.

Cook non ha ad ogni modo escluso l’intenzione di acquisire “qualcosa di più grande” se si presentasse l’occasione, ed è probabile che abbia valutato/stia valutando le potenzialità di EA per le strategie aziendali. In un certo senso si tratterebbe di un ritorno: Electronic Arts è stata fondata nel 1982 da Trip Hawkins, dopo che questo lasciò Apple Computer.