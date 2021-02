Elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 in Italia

Arrivano in Italia il monitoraggio della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch3 e Samsung Galaxy Watch Active2, grazie all’app Samsung Health Monitor, che aiuta a misurare e tenere sotto controllo la propria salute, in modo facile ed efficace.

Samsung ha annunciato in queste ore la disponibilità in Italia dell’app Samsung Health Monitor, grazie alla quale, gli utenti che possiedono Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 potranno ora utilizzare le funzioni di monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma.

L’app Samsung Health Monitor ha ricevuto la certificazione CE a dicembre 2020, così potendo essere rilasciata anche in 28 nazioni europee. Questo consente perciò di beneficiare delle funzionalità dell’app Samsung Health Monitor agli utenti di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Inoltre, l’app Samsung Health Monitor è stata anche introdotta in Cile, Indonesia, Serbia ed Emirati Arabi Uniti, per un totale di 32 nuovi paesi.

Ecco le dichiarazioni di TaeJong Jay Yang, Corporate SVP and Head of Health Team, Mobile Communications Business di Samsung:

Quasi un milione di persone ha utilizzato l’app Samsung Health Monitor per monitorare la propria salute, a partire dal lancio iniziale in Corea dello scorso giugno. Ci siamo impegnati perché sempre più persone in tutto il mondo potessero avvalersi di questo innovativo servizio dedicato alla salute, e l’ultima estensione è davvero una pietra miliare per il nostro obiettivo

La funzione elettrocardiogramma arriva con un aggiornamento Samsung

L’aggiornamento dell’app Samsung Health Monitor sarà disponibile in Italia su Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 a partire dal 22 febbraio. Il colosso sudcoreano ricorda che Samsung Health Monitor è un dispositivo medico CE e, dunque, è necessario leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni prima dell’utilizzo. Inoltre, ricordiamo, che in qualità di dispositivo medico non è possibile utilizzare l’applicazione elettriocardiogramma al di sotto dei 22 anni di età.

