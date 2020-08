Samsung svela Galaxy Watch3, Buds Live e nuovi Tab S7 e S7+

Oltre ai nuovi terminali top di gamma Note20 Ultra, Note20 e Galaxy Z Fold2 5G, Samsung ha presentato gli auricolari Galaxy Buds Live, lo smartwatch Watch3 e anche i nuovi tablet Tab S7 e S7+. Il costruttore introduce i Galaxy Buds Live come «Auricolari eleganti ed ergonomici con una qualità del suono sorprendente», mettendo in risalto la forma e il design originali, diversi da qualsiasi altro modello di auricolari completamente senza fili in commercio.

Combinando l’esperienza audio di AKG con un driver più grande da 12 mm rispetto ai Galaxy Buds+ e un condotto dedicato per i bassi, tutte soluzioni e tecnologie che migliorano la riproduzione audio. Sono dotati di tre microfoni e di Voice Pickup Unit, per ascoltare e comunicare senza problemi in qualsiasi condizione di rumorosità. I Galaxy Buds Live mettono a dispozione anche la tecnologia Active Noise Cancellation, siglato ANC, per i rumori ambientali: l’utente è libero di isolarsi dal mondo esterno per ascoltare un audiolibro o la propria musica preferita, oppure di disattivare l’ANC per ascoltare rumori e suoni esterni.

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 è proposto come un indossabile di nuova generazione per gestire la propria routine, raggiungere i propri obiettivi di fitness e tenere sotto controllo la salute. Realizzato con materiali di alta qualità e una versione più sottile della distintiva ghiera girevole, Galaxy Watch3 propone le caratteristiche di un orologio di lusso, che al tempo stesso può essere portato per tutto il giorno e tutta la notte.

È fornito di serie con diversi strumenti dedicati alla salute. Con la funzione Ossigeno nel sangue, è possibile misurare e monitorare la saturazione di ossigeno nel tempo, per scopi di fitness e benessere. Quando viene rilevata una potenziale caduta, la posizione verrà immediatamente inviata ai contatti predefiniti.

Running Analysis aiuterà l’utente a correre meglio, a migliorare la forma e a prevenire le lesioni, mentre il VO2 max monitora i progressi cardiovascolari per fornire una visione del consumo di ossigeno. Per coloro che vogliono mantenersi in forma mentre sono a casa, Samsung Health mette a disposizione più di 120 diversi programmi di allenamento a casa, in modo da poter monitorare i progressi del proprio allenamento direttamente dal polso.

I nuovi tablet Galaxy Tab S7 e Tab S7+

Il costruttore presenta i nuovi Galaxy Tab S7 e Tab S7+ come «Due tablet versatili che combinano la capacità di un PC, la flessibilità di un tablet e la connettività di uno smartphone», anche grazie al supporto della connettività cellulare 5G per download, comunciazioni e streaming alla massima velocità. Per la produttività gli utenti hanno a disposizione Samsung DeX e l’acquisto opzionale della tastiera, venduta separatamente come Book Cover Keyboard, oltre alla S Pen migliorata con funzionalità simili a quelle della serie Galaxy Note20.

Sul fronte intrattenimento Galaxy Tab S7 e S7+ sono dotati di un display con un refresh rate di 120 Hz, in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi del gioco basato sul cloud e dello streaming ad alta definizione che il 5G abilita – o fare entrambe le cose allo stesso tempo con capacità multitasking avanzate. Per gli utenti che vogliono ancora più spazio per lavorare, giocare e creare, Galaxy Tab S7+ offre un display extra-large Super AMOLED da 12,4 pollici.

Quando non è disponibile una rete Wi-Fi, è possibile utilizzare l’Hotspot automatico per collegare automaticamente altri dispositivi Galaxy al tablet 5G, mentre con Nearby Share, una funzione simile ad AirDrop di Apple, è possibile trasmettere facilmente i file ai contatti vicini. Si può usare Galaxy Tab S7 e S7+ per estendere il proprio PC Samsung con un secondo schermo, in modo da poter scegliere tra la duplicazione e l’estensione del display. E’ possibile massimizzare ulteriormente la propria produttività con strumenti come Samsung Notes, S Pen, Book Cover Keyboard e mouse Bluetooth per un’esperienza completa.

Prezzi e disponibilità

A partire dal 21 agosto Galaxy Tab S7 sarà disponibile nella versione WI-FI al prezzo consigliato di 749 euro e nella versione 4G al prezzo consigliato di 849 euro. Galaxy Tab S7+ sarà disponibile nella versione WI-FI al prezzo consigliato di 949 euro e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di 1.149 euro. Prenotando un tablet della serie Galaxy Tab S7 tra il 5 e il 20 agosto 2020 i consumatori potranno scegliere se ricevere la Galaxy Book Cover oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato.

Galaxy Buds Live saranno preordinabili dal 5 al 20 agosto e in vendita dal 21 agosto 2020 al prezzo di 189 euro. Galaxy Watch3 sarà disponibile dal 7 agosto 2020 a partire da 429 euro. Acquistando il prodotto entro il 20 agosto 2020 i consumatori riceveranno in omaggio un Wireless Battery Pack.

