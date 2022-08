Elon Musk accusa Twitter di frode per aver nascosto il numero reale di bot e account falsi presenti sul social dei messaggi brevi. Le schermaglie tra le due parti non sono mancate da quando Musk ha scelto di fare un passo indietro sull’acquisto della piattaforma social.

Le nuove indiscrezioni provengono dal New York Times. Nell’ultima puntata della saga Twitter contro Musk, il team del capo di Tesla ha affermato in un deposito legale che il 10 per cento degli utenti attivi giornalieri del social network che guardano gli annunci sono account non autentici. Se ricorderete, Twitter ha a lungo sostenuto che i bot rappresentano meno del cinque per cento della sua base di utenti, e Musk ha sospeso la sua acquisizione del social network a metà luglio per verificare se il dato fornito fosse accurato.

Il capo di Tesla e SpaceX, che è anche un prolifico utente Twitter, ha lanciato un’acquisizione aggressiva del social network ad aprile dopo che è diventato il maggiore azionista della società. Mentre Twitter ha accettato rapidamente la sua offerta. Twitter ha citato in giudizio il suo maggiore azionista per essersi tirato indietro rispetto all’accordo di acquisto per 44 miliardi di dollari.

In questo nuovo deposito, Musk ha sostenuto che i suoi analisti hanno trovato un numero molto più alto di bot e account non autentici di quanto Twitter affermasse usando Botometer. Questo è un algoritmo di apprendimento automatico progettato dall’Indiana University che “controlla l’attività degli account Twitter e dà loro un punteggio in base alla probabilità che siano bot”. Gli avvocati di Musk hanno riferito che il social network ha nascosto il suo problema bot per convincere Musk ad accettare di acquistare la società “a un prezzo gonfiato”.

Resta da vedere quale sarà la fine di questa vicenda, che si prospetta essere piuttosto lunga e a puntate. Salvo immancabili altri colpi di scena delle due parti, il processo lampo è già programmato per il 17 ottobre. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dell’instancabile Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.