Elon Musk contro Twitter, il processo inizia il 17 ottobre

Dopo essere stato citato in giudizio da Twitter per aver ritirato l’offerta di acquisto di 44 miliardi di dollari, Elon Musk ha risposto con una controquerela: così adesso entrambe le parti si incontreranno in tribunale il 17 ottobre per la resa dei conti, in un processo che, stando alle premesse, durerà cinque giorni e dovrebbe concludersi quindi il 21 ottobre.

Queste tempistiche sono il risultato di una sorta di compromesso: Twitter infatti aveva fatto pressioni perché ne durasse quattro, mentre gli avvocati di Musk volevano rimandare il processo addirittura a febbraio del 2023 sostenendo di aver bisogno di più tempo per raccogliere e interpretare i dati relativi alla quantità di account falsi e bot che circolano sulla piattaforma.

Twitter infatti ritiene che questi rappresentino meno del 5% degli utenti complessivi, ma Musk non sarebbe convinto, motivo per cui avrebbe deciso di sospendere l’acquisizione chiarendo che se Twitter non dichiarerà accuratamente il numero di account di spam, falsi e bot, lui annullerà l’accordo.

Da qui la denuncia di Twitter e di Luigi Crispo, azionista di Twitter con 5.500 azioni della società, che lo accusa di aver violato i suoi doveri fiduciari nei confronti degli azionisti di Twitter in quanto detiene il 9,6% dell’azienda, e la controdenuncia di Musk, giunta soltanto poche ore dopo che il cancelliere Kathaleen McCormick della Corte della Cancelleria del Delaware ha fissato il processo per il 17 ottobre.

Alla fine si è deciso di aggiungere soltanto un giorno alla scadenza del processo, e ciò continuerebbe comunque a favorire Twitter. Musk e il suo team ha solo qualche mese per costruire la propria difesa e se entro ottobre non avranno finito di setacciare i dati necessari, potrebbero anche decidere di avvalorare la tesi secondo cui Musk avrebbe fatto un’offerta frettolosa e non avrebbe a disposizione informazioni sufficienti per poter sostenere l’accusa di essere stato ingannato.

A sua volta Twitter potrebbe insistere sul completamento dell’acquisizione oppure richiedere un risarcimento per via dell’accordo saltato. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dell’instancabile Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.