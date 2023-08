Elon Musk vuole lo sconto da Apple per i creator di X

Il CEO di Twitter (o meglio “X”) Elon Musk ha riferito di voler parlare con il CEO di Apple, Tim Cook, affinché Cupertino chieda commissioni più basse per i creator che guadagnano dagli abbonamenti su Twitter, il meccanismo che consente ai follower più attivi di aiutare le persone che seguono a generare guadagni per i contenuti che pubblicano.

In un post (come si chiamo ora i tweet), Musk riferisce che intende chiedere a Apple di riscuotere il 30% della quota che trattiene Twitter e non da quella che i creator guadagnano su Twitter.

Musk ha riferito ancora che non intende chiedere commissioni a chi guadagna meno di 100.000$ l’anno; dopo aver superato il limite dei 100.00$, Twitter otterrà il 10% dei ricavi al netto delle commissioni di acquisto in-app. Se Apple accetterà la proposta di Musk, otterrà una percentuale del 10% dei ricavi che Twitter incassa da ciò che l’utente paga per Twitter.

Super Important to Support Creators!

If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.

People from every corner of the world post incredible content on 𝕏, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…

— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2023