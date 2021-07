Elon Musk: “Le commissioni per l’App Store sono una tassa su Internet”

Il CEO di Tesla continua a punzecchiare Apple. Dopo l’uscita di pochi giorni addietro con osservazioni sull’uso del cobalto (componente cardine delle batterie agli ioni di litio), ora Elon Musk in un tweet ha criticato le commissioni per l’App Store, schierandosi con Epic Games sulla questione che vede contrapposta quest’ultima azienda con Apple per il costo e le regole imposte da Apple.

“Epic ha ragione”, ha scritto Musk, definendo le commissioni di Apple per l’App Store “una tassa di fatto su Internet. Il CEO di Tesla, parlando pochi giorni addietro con gli azionisti, aveva puntato il dito contro il “giardino murato” della Mela, a suo dire usato come clava contro i competitor, alludendo alle pratiche della Casa di Cupertino con l’App Store. Il messaggio su Twitter è molto più diretto.

Musk, in occasione della presentazione degli ultimi risultati fiscali, rispondendo ad alcune domande aveva fatto delle allusioni su Cupertino. “Vogliamo enfatizzare che il nostro obiettivo è supportare l’avvento dell’energia sostenibile Non creare un giardino murato e usarlo per distruggere i nostri avversari come fanno alcune compagnie”, fingendo di tossire mentre esclamava “Apple”.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Apple – lo ricordiamo – trattiene una commissione sulle transazioni associate a beni e servizi digitali. La distribuzione del profitti è pari al 30% nel primo anno di iscrizione e scende al 15% a partire dal secondo anno. Per sviluppatori indipendenti e di piccole dimensioni, Apple ha predisposto l’App Store Small Business Program, programma che offre alla stragrande maggioranza di loro una commissione ridotta (15%) per aiutarli a investire nella propria crescita ed espansione nel 2021 e oltr

La diatriba di Epic Games contro Apple è iniziata con l‘introduzione in Fortnite di un sistema di pagamenti diretto vietato dalle regole di App Store, ma anche dal regolamento di Google Play Store: il gioco è stato espulso da entrambi i negozi digitali. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.