PowerBeats 4 al minimo storico: scontati del 31% a 102,99 euro

Primo vero sconto per i PowerBeats 4. Amazon oggi li offre con uno sconto di oltre il 30%, quasi 50 euro rispetto al listino ufficiale.

Di questi auricolari sportivi, ma che possono essere usati anche nella vita di tutti i giorni, abbiamo parlato nei giorni del lancio, avvenuto lo scorso marzo. Si tratta dell’ultima versione di un modello storico di cui migliorano qualità audio, design, indossabilità, funzioni e specifiche. La nuova forma innanzitutto crea un contorno più regolare sia intorno all’orecchio quando sono utilizzati, sia intorno al collo quando l’utente non li sta utilizzando per ascoltare musica ed effettuare chiamate.

Il chip wireless Apple H1 riduce invece i consumi di energia (guadagnano 3 ore di autonomia in più, per un totale di 15 ore di musica ininterrotta) ed i tempi di connessione Bluetooth, ridimensionando anche la latenza audio, mentre la tecnologia Fast Fuel permette di ottenere 1 ora di autonomia con appena 5 minuti di ricarica tramite connettore Lightning. La certificazione IPX4 li rende resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, mentre la certificazione come dispositivo Bluetooth di Classe 1 assicura connessioni sempre stabili con iPhone, iPad e Mac.

I PowerBeats non sono auricolari full wireless come i PowerBeats Pro o come gli AirPods, ma sono comunque un prodotto particolarmente apprezzato sia per l’autonomia che per il fattore di forma. Sul mercato non li abbiamo mai visti ad un prezzo come quello cui oggi Amazon offre la versione in nero: 102,99 euro, invece ch 149,90 euro, prezzo ufficiale.

Click qui per comprare