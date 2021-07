L’ultima stagione di Goliath debutterà su Amazon Prime Video il 24 settembre

Il volto di Billy Bob Thornton, illuminato da una luce rossa, fissa l’orizzonte fuori da una finestra, in un’atmosfera cupa. E’ il volto che torna ad essere protagonista di Goliath, quello di Billy nella prima immagine della nuova e ultima stagione svelata da Amazon Prime Video in anteprima.

E Amazon l’ha svelata annunciando la quarta e ultima stagione – Amazon Original – della serie tv Goliath, in arrivo il 24 settembre su Amazon Prime Video. Anche nell’ultima stagione, il protagonista sarà il premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton.

Nell’ultima stagione Billy tornerà alle sue radici di avvocato al seguito di Patty (Nina Arianda) che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi “Golia” d’America: l’industria degli oppioidi. Mentre Billy affronterà il suo dolore cronico e Patty non riuscirà a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto.

Nel cast di Goliath accanto a Billy Bob Thornton ci saranno Nina Arianda, Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.

Goliath è prodotto da Amazon Studios e ha per executive producer Lawrence Trilling (Parenthood), Geyer Kosinski (Fargo) e Jennifer Ames & Steve Turner (Boardwalk Empire).

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

