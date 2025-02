Tesla FSD, Musk spiega le sfide della guida autonoma in Europa

Pubblicità

Elon Musk ha annunciato che la guida autonoma completa Tesla FSD debutterà in un servizio robotaxy a pagamento in Austin in Texas a giugno: negli USA per ora richiede la supervisione di un umano, ma migliora a ogni versione, purtroppo prima di poterla vedere in azione in Europa, Tesla dovrà affrontare un lungo e complesso iter burocratico.

Ne ha parlato Elon Musk in occasione dell’ultima trimestrale: l’imprenditore ha dichiarato che pur essendo già molto sicuro il sistema Tesla FSD dovrà affrontare diverse sfide in Europa, oltre che in Cina. Dalla versione 12 e soprattutto con l’ultima FSD v13 gli utenti Tesla in USA segnalano miglioramenti sostanziali, alla pari se non addirittura meglio dei guidatori umani.

Come già successo in passato per i contratti governativi di SpaceX, ancora una volta Musk si scaglia contro richieste e tempistiche della burocrazia, questa volta mirando all’Europa.

«L’Europa è una torta a strati di regolamenti e burocrazia, che deve davvero essere affrontata. È come se l’America innovasse, l’Europa regolasse».

L’imprenditore ha spiegato che la principale autorità di regolamentazione in Europa per Tesla sono i Paesi Bassi. Il costruttore dovrà presentare domanda prima in questo Paese che a sua volta lo dovrà successivamente esporre all’Europa a maggio. Tempistiche e procedura si traducono in una finestra di lancio all’anno o, a seconda dei casi, in ogni ogni sei mesi.

Per questa ragione, anche per la guida autonoma Tesla FSD con supervisione umana, come già possibile in diversi stati USA, Elon Musk ipotizza la diffusione in Europa verso maggio del 2026. Qui si parla di diffusione, mentre il debutto potrebbe avvenire in alcuni stati forse già entro quest’anno.

Anche secondo un ex dirigente Tesla i regolamenti UE rischiano di rallentare il Vecchio Continente nel momento in cui in USA e Cina Tesla e altre società puntano sempre più su funzioni avanzate di assistenza alla guida e guida autonoma.

