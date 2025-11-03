Elon Musk promette una Tesla che vola entro fine anno

Nel 2017 Tesla Roadster di seconda generazione è stata presentata come l’auto elettrica più desiderabile, con linee futuristiche filanti e specifiche da super car, ma da allora sono seguite solo promesse: dopo anni di ritardi Elon Musk ci prova ancora, anticipando una dimostrazione memorabile entro la fine di quest’anno, per un’auto in grado persino di volare o quasi.

L’anno scorso abbiamo sentito Elon Musk promettere una sorta di pacchetto SpaceX per la Tesla Roadster che, grazie all’optional concepito nell’ingegneria aerospaziale, sarebbe stata in grado di librarsi in volo, non si sa bene per fare cosa. Ma è passato tempo anche da queste anticipazioni e promesse.

Verso il 2020 l’arrivo della sportiva sembrava più imminente, ma anche quella volta nulla da fare. Siamo arrivati al 2025 è anche i clienti più facoltosi e pazienti, come Sam Altman, stanno cominciando a pensare di chiedere il rimborso della somma versata dai cinque ai sette anni fa per prenotazione e anticipo dell’auto.

E quando provano a farlo scoprono che la procedura per riavere i propri soldi non funziona, con il sistema di Tesla che ribalza la mail dei clienti, paganti per un’auto che non ha ancora visto la luce.

Il lunghissimo tunnel forse sta per finire: intervistato nel podcast di Joe Rogan, Elon Musk non ha citato espressamente Tesla Roadster, ma tutti danno per scontato che sembra sottinteso proprio questo modello.

“Il mio amico Peter Thiel una volta ha riflettuto sul fatto che il futuro avrebbe dovuto avere auto volanti, ma non abbiamo auto volanti. Se Peter vuole un’auto volante, dovremmo poterne comprare una”.

Alla richiesta di Rogan di chiarimenti se davvero l’auto potesse volare, Elon Musk ha risposto dicendo che avrebbe dovuto aspettare la dimostrazione, ma ha aggiunto:

“Guarda, penso che abbia le carte in regola per essere la presentazione di un prodotto più memorabile di sempre. Questa è una tecnologia pazzesca, pazzesca che abbiamo in quest’auto”, poi ancora ripetendo tre volte «Pazzesca» per evidenziarlo bene.

Al confronto dell’imperturbabile Tim Cook e dei dirigenti Apple, che mai si lascerebbero sfuggire un dettaglio non autorizzato, con le anticipazioni Elon Musk sembra un po’ troppo eccitato per contenerle tutte.

In ogni caso l’imprenditore miliardario ha aggiunto ancora “È davvero un’auto? Sembra un’auto. Mettiamola così. È più pazzesca di qualsiasi cosa in James Bond. Se prendessimo tutte le auto di James Bond e le mettessimo insieme, sarebbe ancora più folle”.

Fan o meno di Elon Musk è quanto basta per far drizzare le antenne, se non agli appassionati di auto, certamente ai malati di tecnologia.

