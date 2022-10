Elon Musk e Twitter fanno pace, la compravendita si farà

A sorpresa con un colpo di scena Elon Musk cambia di nuovo idea: nelle scorse ore ha comunicato ufficialmente a Twitter l’intenzione di voler procedere con l’accordo originale per acquistare Twitter, come segnala Bloomberg. A strettissimo giro di posta il social dei cinguettii ha risposto ad Elon Musk confermando l’intenzione di voler portare a termine l’accordo.

Anche se Musk è noto per repentini cambi di idea e programmi, le sue giravolte sull’affare Twitter hanno colto più volte di sorpresa osservatori e mercato. Questo fin a partire dall’acquisto del 9,2% della società all’inizio di aprile, seguito dal clamoroso annuncio della proposta di acquisto al prezzo di 54,20 dollari per azione, per una somma complessiva di 44 miliardi di dollari.

Gli sviluppi sono stati ancora più confusi. Musk ha iniziato a mettere in dubbio la percentuale di account falsi e bot dichiarata da Twitter, con una serie di post che hanno destabilizzato non poco il social e i suoi dirigenti, per non parlare dell’altalena della quotazione del titolo azionario e incertezze crescenti per gli investitori. Fino al ritiro della proposta di Musk.

Nel frattempo Twitter, che aveva già votato e approvato la proposta di acquisto di Musk, ha accusato a sua volta l’imprenditore miliardario di voler distruggere operazioni e valore della società, oltre che di violazione di contratto, avviando denuncia e causa legale. A parte diversi scambi avvelenati sui social tra le due parti, si arriva così alla svolta della proposta di Musk e alla nuova conferma da parte di Twitter.

Il processo sarebbe dovuto iniziare il 17 ottobre, ma la lettera degli avvocati di Musk precisa che l’operazione di acquisto, alle stesse condizioni e prezzo originali, potrà essere completata solo quando la cancelleria del tribunale del Delaware «Aggiornerà il processo e tutti gli altri procedimenti relativi». Per questa ragione occorre attendere ancora un po’ per l’epilogo di questa rocambolesca operazione di compravendita.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.