iPhone 14 Pro, la domanda elevata spinge Foxconn al record

Nella stanza dei trofei di Foxconn verrà conservato il record storico mensile del mese di settembre 2022 appena concluso, un risultato che secondo gli analisti è da attribuire al grande successo di iPhone 14 Pro, più precisamente alla domanda definita «travolgente» di questi modelli.

Innanzitutto i numeri: il fatturato di Foxconn per il solo mese di settembre è stato di ben 25,9 miliardi di dollari, corrispondenti a 822 miliardi di nuovi dollari di Taiwan. Si tratta di un aumento dell’83,2% rispetto al mese di agosto e persino di un aumento del 40,4% rispetto allo stesso mese di settembre dell’anno precedente, quando sono stati lanciati gli iPhone 13.

Nei commenti ai risultati Foxconn dichiara che la crescita di ricavi e fatturato è guidata da un «Lancio di un nuovo prodotto e una produzione di massa regolare». Naturalmente Foxconn non indica mai Apple né iPhone, ma secondo un analista di Counterpointpoint, riportato da CNBC, il risultato record di Foxconn è merito della «domanda travolgente» dei modelli più costosi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Per quanto riguarda le previsioni per il trimestre in corso, quarto e ultimo dell’anno, Foxconn mantiene le previsioni precedenti e dichiara di essere «cautamente positiva». Questo a causa delle «Dinamiche dell’inflazione, della pandemia e della catena di approvvigionamento» che «Devono ancora essere monitorate da vicino».

Anche se la domanda dei modelli iPhone 14 standard sembra inferiore alle aspettative di Cupertino, più report e analisti puntano nella stessa direzione. Per gli utenti che vogliono effettuare un upgrade quest’anno i modelli da prendere in considerazione sono gli iPhone 14 Pro, perché qui si concentrano tutte le novità principali giustificando il maggior prezzo di acquisto.

Le tempistiche di spedizione e consegna indicati su Apple Store sembrano confermare le rilevazioni degli analisti. Chi ordina un iPhone 14 Pro deve aspettare 3-5 settimane, mentre chi ordina iPhone 14 lo ottiene il giorno successivo. Fino alla settimana scorsa anche iPhone 14 Plus, in arrivo venerdì 7 ottobre, era indicato in consegna lo stesso giorno, ma con l’avvicinarsi della disponibilità sembra che la domanda stia aumentando e così per la prima volta anche le tempistiche di consegna.

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due nuovi telefoni 2022 messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso.