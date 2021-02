Embracer compra Aspyr specializzata in giochi per Mac

La doppia operazione di Embracer, con l’acquisto di Gearbox e anche di Aspyr, lascia presagire novità interessanti sul fronte dei videogiochi per Mac, ora che anche le macchine Apple a prezzo più abbordabile possono usufruire di processore e GPU potenti e versatili.

. Il colosso svedese Embracer, conosciuta anche con il marchio THQ Nordic, ha annunciato l’acquisizione di Gearbox Software per 363 milioni di dollari, società di sviluppo giochi celebre per la saga Borderlands ma che nei suoi 20 anni di attività ha sviluppato diversi altri titoli e saghe, inclusi diversi capitoli di Half-Life, Brothers in Arms e altri titoli ancora.

Per i numerosi appassionati di Borderlands la buona notizia è che lo sviluppatore continuerà a esistere all’interno del nuovo gruppo, sempre guidato da Randy Pitchford, cofondatore di Gearbox. La parte più interessante per gli utenti Apple è l’acquisizione da parte di Embrace anche di Aspyr, uno degli sviluppatori software più attivi e famosi nella conversione e pubblicazione di videogiochi per Mac.

L’operazione è stata effettuata per la somma di 100 milioni di dollari, con l’opzione di ulteriori 350 milioni da corrispondere al raggiungimento di risultati e obiettivi non comunicati. È ancora presto per prevedere un nuovo flusso di titoli e nuove conversioni per i Mac che sul fronte videogiochi purtroppo rimangono a grande distanza dall’universo Windows. In ogni caso gli obiettivi dichiarati dell’operazione e anche la nuova struttura societaria che si è venuta a creare, lasciano presagire sviluppi concreti e interessanti.

Pur essendo collocata sotto l’ombrello della controllata Sabre Interactive di Embracer, Aspyr continuerà a essere gestita e operare come società indipendente. Facendo ora parte di un gruppo molto più ampio di diverse etichette di sviluppatori e publisher, Aspyr può accedere a molte più licenze per convertire e pubblicare più videogiochi per Mac.

Tra i progetti già in corso e annunciati di Embracer c’è anche un importante titolo in fase di sviluppo, un progetto di rilievo considerando l’investimento di ben 70 milioni di dollari, con ogni probabilità destinato a piattaforme più tradizionali per il gaming, come PC e console. Titolo che però esperienza e know-how di Aspyr potrebbero portare direttamente su Mac fin dal lancio o poco dopo.

