Per Kuo gli iPhone 13 avranno una fotocamera ultra wide migliore

Nessuno dubita che Apple migliorerà il comparto fotografico negli iPhone 13 in arrivo quest’anno, ma ora Ming Chi Kuo spiega come e perché questi terminali metteranno a disposizione un obiettivo ultra wide potenziato rispetto a quello attualmente impiegato negli iPhone 12.

I fattori principali indicati sono due: i passi avanti effettuati dai fornitori in test e verifiche delle lenti e la maggiore competizione tra i fornitori di Cupertino. Secondo l’analista la società cinese Sunny Optical che fornisce la componente ad Apple, ha completato e migliorato la validazione del modulo lenti 5P per iPad, migliorando conoscenza e processi. Per questa ragione ora risulta molto più probabile che la stessa società riuscirà a fornire lenti 7P ultra wide per iPhone 13 nella seconda metà di quest’anno.

La previsione punta a un inizio delle spedizioni delle lenti 5P per iPad nella metà di questo trimestre, ma solo per il 15% degli ordinativi per la capacità limitata di produzione. Purtroppo il report non specifica di quale modello di iPad si tratta. La percentuale delle lenti 5P e 7P aumenterà nei mesi successivi, dal 15-20% fino al 25-30% previsto per il 2022. Come riportato da MacRumos, i miglioramenti raggiunti da Sunny Optical metteranno pressione anche su Largan, un altro importante fornitore di lenti di Cupertino.

Ricordiamo che già a novembre Kuo aveva previsto l’arrivo di fotocamera ultra wide migliore negli iPhone 13, con apertura di diaframma dall’attuale f/2.4 per arrivare a f/1.8 con migliori prestazioni in condizioni di luce scarsa, ma solo per i modelli iPhone 13 Pro. Invece secondo gli analisti di Barclays questa novità sarà applicata da Apple a tutti i modelli della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno.

