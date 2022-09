Embracer ha comprato i diritti di Hobbit e Il Signore degli Anelli

Embracer Group ha recentemente intrapreso una serie di acquisizioni che include la Limited Run Games, la Tripwire Interactive e i diritti sulla proprietà intellettuale de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. In un solo giorno porta a casa cinque acquisizioni, e pare ci sia in ballo anche un sesto accordo per un’azienda nel settore dei giochi per PC e console di cui al momento non si conosce il nome.

Avere in mano i diritti del Signore degli Anelli e dello Hobbit significa che Embracer da questo momento ha il controllo su film, videogiochi, giochi da tavolo, merchandising, produzioni teatrali e persino sui parchi a tema dei franchise fantasy di Tolkien; senza dimenticare poi Gli anelli del potere, la serie del Signore degli Anelli che debutterà su Amazon Prime Video il 2 settembre con i primi due episodi (alle ore 03:00 AM, e sarà disponibile con un episodio a settimana fino al 14 ottobre; qui il trailer).

Embracer mette in conto che potrebbe anche esplorare «film aggiuntivi che si basano su personaggi iconici come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn e altri personaggi delle opere letterarie di J.R.R. Tolkien».

Embracer è un enorme gruppo editoriale che ha recentemente portato a termine grandi acquisizioni come quelle di Tomb Raider, Deus Ex e Thief, e gestisce già più di 100 studi tra cui quello dello sviluppatore di Borderlands (Gearbox), la Saber Interactive e il THQ Nordic.

La società ha gradualmente costruito il suo gigantesco gruppo editoriale e possiede, tra gli altri, anche il marchio di fumetti Dark Horse. Annuncia Lars Wingefors, co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda:

Sono lieto di dare il benvenuto nella nostra famiglia a un fantastico gruppo di aziende guidate da imprenditori, e altrettanto lieto di estendere il nostro portafoglio con alcuni franchise davvero straordinari, tra cui quello de Il Signore degli Anelli. Il fatto che il nostro gruppo sia diventato un acquirente privilegiato di società creative, in crescita e redditizie che operano nel mercato di giochi e intrattenimento è davvero incoraggiante.

L’Arabia Saudita ha recentemente acquistato una partecipazione pari a un miliardo di dollari in Embracer, ovvero circa l’8% delle azioni della società. Le cinque acquisizioni da poco annunciate ammontano a circa 577 milioni di dollari e, come dicevamo in apertura, c’è anche un sesto acquisto attualmente segreto:

Embracer ha stipulato un accordo per acquisire un’altra azienda nel settore dei giochi per PC/console e che, per motivi commerciali, non divulghiamo oggi. Il prezzo di acquisto per questa società è compreso tra la terza e la quarta delle più grandi transazioni odierne.

I nuovi acquisti arrivano a pochi mesi dall’acquisizione di Square Enix e in un momento in cui il mercato, da questo punto di vista, è particolarmente movimentato. Ad esempio Sony ha comprato la Bungie Studios per 3,6 miliardi di dollari e Take-Two ne ha spesi 12,7 miliardi per comprare Zynga, nota per il gioco FarmVille. A inizio anno invece Microsoft ha comprato Blizzard per 68,7 miliardi di dollari.