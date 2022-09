Come provare il nuovo notch iPhone 14 Pro su iPhone 13

L’iPhone 14 Pro dovrebbe segnare la fine per il classico notch frontale, perché presenta un doppio ritaglio, che apparirà come unico. Infatti, il foro rotondo e quello a forma di pillola saranno allungati a livello software. Ecco come provarlo sugli attuali iPhone.

Sebbene siano molti i concept e le indiscrezioni su come apparirà il nuovo notch su iPhone 14 Pro, gli utenti potrebbero avere interesse a testare come appare il nuovo ritaglio sugli attuali smartphone. E’ possibile farlo grazie alle immagini create dal concept designer Ian Zelbo. Gli utenti di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max possono avere un’idea di come l’iPhone 14 Pro apparirà con il nuovo ritaglio del display.

Condivise su Twitter, le immagini includono una stima approssimativa di ciò che le voci suggeriscono che sarà la dimensione della forma della pillola sul prossimo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Le immagini sono dimensionate per consentire agli utenti di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max di visualizzare le rispettive immagini a grandezza naturale: per ottenere l’effetto sarà sufficiente capovolgere il telefono e ottenere un’esperienza pratica e anticipata di quel che sarà sul prossimo iPhone 14 Pro.

Come anticipato, sebbene sembri un singolo grande ritaglio a forma di pillola, in realtà sono due ritagli fisici nel display: uno rotondo, l’altro allungato. Voci credibili suggeriscono che Apple unirà digitalmente il ritaglio a forma di pillola a quello circolare per creare una forma di pillola ancor più grande nella parte superiore del display.

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di utilizzare lo spazio tra i due fori fisici per aggiungere informazioni utili come gli indicatori di privacy iOS, mentre una presunta riprogettazione dell’app Fotocamera potrebbe presentare i controlli attorno al nuovo ritaglio.

Apple dovrebbe annunciare la nuova serie iPhone 14. il prossimo 7 settembre, all’evento ufficiale annunciato con lo slogan “Far Out”.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 Pro, per notch, fotocamere, specifiche e prezzi rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Naturalmente, come sempre, Macitynet seguirà l’evento con una diretta, con tanto di commenti ufficiali sull’hardware presentato e tante immagini in tempo reale. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.