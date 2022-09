Custodia AirPods Pro 2, i disegni mostrano nuove funzionalità

La nuova custodia delle AirPods Pro di seconda generazione potrebbe presentare fori per altoparlanti, un microfono e un’apertura per un cordino. In rete appaiono i primi disegni CAD di questa periferica.

I presunti CAD della custodia sono stati condivisi da Andrew O’Hara di AppleInsider su Twitter. La fonte ha dichiarato che non è stato possibile verificare l’accuratezza delle immagini.

Ad ogni modo, la nuova custodia di ricarica dovrebbe ottenere il supporto “Dov’è”, consentendo agli utenti di monitorarne la posizione nel caso in cui venga smarrito, e anche quando gli AirPods Pro non sono posizionati nella custodia. All’inizio di quest’anno, l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che il case sarà in grado di emettere un suono quando perso, il che spiegherebbe l’aggiunta dei fori per altoparlanti.

I rendering mostrano anche un singolo foro per quello che potrebbe essere un microfono, anche se non è chiaro a cosa potrebbe servire. Una possibilità è che il microfono possa essere utilizzato per la funzione di accessibilità di Apple Live Listen, che può aiutare qualcuno a sentire una conversazione in un’area rumorosa o in una stanza. Il microfono della custodia potrebbe prendere il suono e inviarlo agli AirPods Pro indossati dall’utente, rendendo il suono più facile da sentire.

Infine, i rendering mostrano un ritaglio sul lato destro della custodia che è probabilmente destinato a un cordino visto, elemento già noto in un leak precedente. Questa funzione renderebbe più facile collegare una custodia AirPods Pro a un portachiavi senza la necessità di un accessorio aggiuntivo.

Non si evince dai CAD se la custodia ha un connettore Lightning come la versione attuale o una porta USB-C, anche se le voci scommettono sulla porta Lightning, con il passaggio all’USB C previsto per l’anno prossimo, quando presumibilmente anche iPhone 15 adotterà tale standard. La custodia manterrebbe il supportato alla ricarica wireless MagSafe, come la revisione minore attuata da Apple nell’ottobre 2021.

È anche probabile che la nuova custodia di ricarica AirPods Pro 2 avrà una resistenza all’acqua e al sudore IPX4 come la custodia di ricarica per gli AirPods di terza generazione. Attualmente, solo gli auricolari AirPods Pro hanno resistenza all’acqua e non la custodia.

Mentre gli AirPods Pro di seconda generazione dovrebbero avere una maggiore durata della batteria grazie a un chip H2 più efficiente dal punto di vista energetico e potenzialmente al supporto per lo standard LE Audio a bassa potenza di Bluetooth 5.2, non è chiaro se la batteria nella nuova custodia di ricarica sarà più grande. L’attuale è dotata di una batteria da 519 mAh.

Apple dovrebbe annunciare i nuovi AirPods Pro entro la fine del 2022, ma non è chiaro esattamente quando saranno svelati. Altre caratteristiche vociferate per i nuovi AirPods Pro includono un migliore rilevamento in-ear, funzionalità di monitoraggio del fitness e altro ancora.

Per tutto quello che sappiamo finora su AirPods Pro 2 il link da seguire è direttamente questo.