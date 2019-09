Emporio Armani Smartwatch 3 è l’indossabile griffato a IFA 2019

Emporio Armani presenta Smartwatch 3, nuovo modello della linea di smartwatch touchscreen Emporio Armani Connected. L’azienda lo sta mostrando in questi giorni alla fiera di Berlino, dove è possibile toccarlo con mano e guardarlo un po’ più da vicino.

Il touchscreen di questo smartwatch si presenta in una cassa nera in alluminio superleggera con colorati accenti nelle tonalità del blu, del verde, del giallo, dell’arancione e dell’argento che attingono dagli elementi più sportivi della linea ready-to-wear. I modelli in alluminio colorato si abbinano a un versatile cinturino nero in gomma, mentre la versione total black opaca viene fornita con un bracciale a maglia singola in acciaio.

Emporio Armani ha inoltre creato nuovi quadranti, caratterizzati da sfondi iconici di città e dal logo dell’aquila. Infine, tutti gli smartwatch sono precaricati con l’app Cardiogram, che monitora lo stato di salute del cuore (ma al momento è disponibile solo negli Stati Uniti).

Tra le novità rispetto al modello precedente c’è l’altoparlante, che offre così la possibilità di effettuare chiamate direttamente dal polso. Utilizzando un’app proprietaria, gli utenti di Android e iPhone sono infatti in grado di effettuare e ricevere chiamate dall’orologio oppure parlare con Assistente Google.

Smartwatch 3 inoltre offre quattro diverse modalità di utilizzo della batteria che ne allungano la durata e restituiscono il controllo direttamente all’utente. C’è ad esempio la Modalità batteria estesa che consente di utilizzare lo smartwatch per più giorni con una singola carica continuando ad usufruire delle funzionalità di base come le notifiche e il battito cardiaco.

Infine c’è l’app di Spotify già preinstallata, la capacità è stata estesa a 8 GB, si può usare per autorizzare i pagamenti con Google Pay, è impermeabile e c’è il GPS per tracciare l’attività sportiva senza smartphone abbinato.

La nuova collezione Smartwatch 3 Emporio Armani Connected sarà disponibile negli store Armani, sul sito ufficiale e in una selezione di punti vendita in tutto il mondo a partire dal mese di ottobre ad un prezzo non ancora reso noto.

Seguite gli altri annunci da IFA 2019 qui.