In macOS 11.3 beta emulazione game controller per le app iPhone e iPad su Mac M1

Apple rende più semplice la possibilità di eseguire giochi per iPad e iPhone sui Mac con CPU M1 (sui quali, lo ricordiamo, si possono eseguire le app per iOS/iPadOS): l’ultima beta di macOS Big Sur 11.3 offre la possibilità di usare tastiera e mouse come game controller.

Il sito MacRumors riferisce che gli sviluppatori di app per iPhone e iPad possono decidere se permettere l’esecuzione sui Mac con processori Apple Silicon; Apple offre assistenza per modificare le app affinché possano funzionare correttamente usando Mac Catalyst (la tecnologia che consente di portare le loro app iPad su Mac); questo di app funzionano tipicamente senza problemi, adottando automaticamente il design di Big Sur e gli sviluppatori possono eventualmente accedere a API specifiche per ottenere un maggiore controllo sull’aspetto e sul comportamento delle app.

Nella quarta beta di macOS 11.3, Apple ha integrato funzionalità extra che consentono alle app per iPhone e iPad controllabili con controller da gioco esterni di sfruttare quest’ultimi usando tastiera e mouse (in altre parole senza necessariamente avere un vero e proprio game controller su Mac). Nelle Preferenze del gioco per iOS e iPad eseguito su Mac è possibile richiamare le voci “Touch Alternatives” e “Game Control” per impostare funzionalità specifiche.

La sezione “Game Control” permette di attivare/disattivare l’emulazione del game controller con la tastiera; la sezione “Touch Alternative” permette di attivare/disattivare l’emulazione touch e le combinazioni per tilt (inclinazione), multitouch (usare il trackpad come touch screen virtuale) e drag (lo scorrimento con il puntatore del mouse per trascinare). È possibile usare i tasti “W”, “A”, “S”, “D” sulla tastiera del Mac (per emulare l’inclinazione del dispositivo), la barra spaziatrice (corrispondente al tap al centro dello schermo) e i tasti freccia (per lo swipe dal centro dello schermo). Tenendo premuto il tasto Option si può usare il trackpad come touch screen virtuale.

Le novità saranno apprezzate dagli abbonati ad Apple Arcade. La beta di macOS 11.3 include anche il supporto per i nuovi controller PlayStation 5 e Xbox One X, oltre a quelli di terze parti già supportati.