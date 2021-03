Vimar presenta il videocitofono smart Tab 5S Up: il connesso da 5″

Vimar ha presentato il 22 Marzo, insieme ai sistemi di accesso della serie View Wireless, e al termostato smart. il suo nuovo il suo Tab 5S Up, videocitofono con display touch da 5″ che offre la possibilità di comunicare con l’esterno da casa ma anche da remoto, in totale sicurezza.

Oltre alle tradizionali funzioni videocitofoniche, il dispositivo è infatti dotato di Wi-Fi integrato che consente la gestione delle chiamate tramite l’applicazione dedicata Video Door per iPhone e Android.

Non si risponde solamente dallo schermo: ogni volta che un visitatore suona alla porta la chiamata sarà inoltrata direttamente sullo smartphone. E’ possibile rispondere al corriere anche ci trova fuori casa, aprire il cancello e accendere le luci se necessario, se ci si trova in giardino o sul terrazzo basta un tap sullo smartphone per aprire al proprio ospite.

Tab 5S Up con la sua colorazione bianca si integra in ogni parete grazie anche al ridotto spessore ottenibile con un box da muro dedicato da installare nelle nuove abitazioni o da un montaggio a superficie con una staffa dedicata che porta via pochissimo spazio: solo 13,1 millimetri in totale o 24,4 millimetri. Per chi vuole posizionarlo sulla scrivania di un un ufficio è possibile il montaggio su una base da tavolo dedicata.

Il display touch a colori incornicia l’immagine in alta definizione (800 x 480 pixel) del chiamante mentre l’interfaccia grafica user friendly che richiama quella del controllo domotico View sullo smartphone permette di accedere ad un menù con pagine a scorrimento con sfondo bianco o nero a piacere.

Sotto lo schermo troviamo la tastiera capacitiva con comandi rapidi, identificati da icone intuitive e retroilluminazione a LED, per accedere alle funzioni più frequenti.

La rinnovata App Video Door permette in pochi passaggi di gestire facilmente e in totale sicurezza fino a 5 diversi impianti videocitofonici: ad esempio quello dell’abitazione principale, quello della casa di vacanza, quello dell’ufficio e quello di persone care. E le chiamate possono essere inoltrate dal videocitofono fino a 10 diversi utenti. Per vivere e muoversi in piena libertà e tranquillità senza perdere mai di vista cosa succede nei propri spazi.

Oltre al dialogo tra due videocitofoni all’interno della stessa abitazione, grazie all’App Video Door è possibile, da ognuno degli impianti gestiti, effettuare chiamate verso il dispositivo mobile associato e viceversa. Un dialogo immediato e diretto con la propria abitazione ma anche con i propri cari che, se hanno bisogno di un aiuto, possono chiamare sullo smartphone direttamente dal videocitofono.

Se ci si trova fuori casa o in vacanza, “basta un solo tocco sul proprio dispositivo mobile per far partire l’irrigazione in giardino, aprire garage e porte, accendere le luci del vialetto, visionare le immagini delle telecamere associate all’impianto o attivare quella del videocitofono, senza che qualcuno abbia suonato”

Tab 5S Up è nato anche per aggiornare o ristrutturare impianti Due Fili Plus esistenti – è infatti sufficiente sostituire il vecchio videocitofono utilizzando i cavi già presenti. Il videocitofono è disponibiile sia separatamente (per sostituire un vecchio modello) sia in kit per abbinarsi ad un posto esterno con videocamera a colori.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito Vimar.