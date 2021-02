Prima beta di macOS 11.3 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta del futuro aggiornamento ache pora macOS Big Sur alla versione 11.3. La beta di macOS 11.3 (build 20E5172i) arriva il giorno dopo il rilascio della versione definitiva di macOS 11.2 (build 20D64), release che integra fix per risolvere inconvenienti come l’affidabilità del Bluetooth e altri problemi.

Come sempre, gli sviluppatori possono scaricare l’aggiornamento a macOS Big Sur‌ 11.2 dalla sezione Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema dopo l’installazione del profilo ad hoc scaricato dall’Apple Developer Center.

Non è al momento noto quali siano le novità dell’update a macOS 11.3; sono stati con ogni probabilità integrati fix a bug non ancora sistemati con l’attuale update. L’utente Rene Ritchie su Twitter segnala tra le novità: un numero maggiore di opzioni di personalizzazione in Safari, preferenze per le app iPhone/iPad, migliori funzionalità di ordinamento nell’app Promemoria, il supporto ai controller Xbox/PSAggiorneremo questo articolo se emergeranno novità di rilievo.

macOS Big Sur 11.3 Beta 🌎 More customization options in Safari 📱 iPhone/iPad apps preference pane for keyboard touch alternatives ✅ Better sorting options in Reminders 🎵 Made for You shortcut, live events in Listen Now 📰 Redesigned News+ Tab. 🎮 New Xbox/PS controllers — Rene Ritchie (@reneritchie) February 2, 2021

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.