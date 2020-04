Apple Pay Express Transit ora è attivo in 275 città cinesi

A partire da oggi il sistema di pagamento contactless, rapido e sicuro, Apple Pay Express Transit è disponibile per tutti gli utenti di iPhone in Cina: gli utenti possono configurare le proprie carte T-Union per accedere e pagare i mezzi di trasporto. Si tratta del sistema di pagamento contactless di Apple: il nuovo supporto è il risultato di una collaborazione tra Apple e China T-Union, una carta contactless attualmente utilizzata in 275 città cinesi.

Apple Pay Express Transit è una funzione di Apple Pay che consente agli utenti di pagare le tariffe dei mezzi di trasporto accostando semplicemente iPhone o Apple Watch al tornello, senza dover prima sbloccare il dispositivo, né con Face ID, né Touch ID o PIN. Ricordiamo che Apple Pay Express Transit in Cina era già in uso a Pechino e Shanghai grazie all’integrazione con le carte di transito locali, ma la nuova partnership tra Apple e China T-Union essenzialmente estende Express Transit a livello nazionale.

Apple mette a disposizione una pagina web aggiornata dove riporta tutti i paesi e le regioni che supportano la funzione, come ricorda MacRumors. Altre località in cui è attivo il servizio includono Londra con Transport for London (TfL), New York City con i terminali Metropolitan Transportation Authority (MTA) e il Giappone con tutte le forme di trasporto che accettano Suica.

