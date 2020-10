Epic Games propone l’Unreal Engine per il mondo automotive

Epic, la software house nota per Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex e la serie Infinity Blade, propone di usare il motore grafico Unreal Engine – sfruttato da vari sviluppatori di giochi – per creare interfacce dedicate alle auto.

“Le Human-machine interfaces (HMI) rappresentano una delle prossime grandi frontiere per l’industria automobilistica”, spiega l’azienda. “In Epic Games, da tempo siamo interessati ai modi con i quali i requisiti per lo sviluppo HDMI si sovrappongono a quelli per lo sviluppo nell’ambito gaming”. “Molte delle funzionalità richieste per creare HMI sono disponibili nell’Unreal Engine da tempo”.

Epic ha annunciato la human-machine interface initiative, iniziativa che combina partnership flussi di lavoro per consentire la creazione di sistemi HMI di infotainment per l’ambito automotive e permettere esperienze di “Digital Cockpit” (cruscotto digitale) Un team dedicato si occupa di questi aspetti e lo sviluppatore fa sapere che saranno man mano integrate nuove funzionalità a beneficio dei vari fabbricanti di automobili.

General Motors ha recentemente annunciato che GMC HUMMER EV sarà il primo veicolo a sfruttare l’Unreal Engine nel Cockpit Digitale. Novità specifiche verranno annunciate il 20 ottobre con il lancio del truck tutto-elettrico. L’uso dell’Unreal Engine nei cruscotti digitali non è una stranezza dal momento che lo sviluppatore vanta vasta esperienza nel design di interfacce e altri elementi di riferimento del settore. L’Unreal Engine può essere utilizzato anche con sistemi che si appoggiano su Linux e Android e lo sviluppatore ha anche riferito di stare lavorando a una versione per QNX, un sistema operativo real-time di proprietà di BlackBerry mirato principalmente al mercato dei sistemi embedded e usato anche in ambiente automobilistico per sistemi telematici.

Non è difficile ipotizzare anche il supporto per i giochi. Già ora la Tesla Model 3 quando è parcheggiata può essere trasformata in console: grazie al software Tesla Arcade è possibile utilizzare il grande schermo della plancia a per guidare una Model 3 nella realtà virtuale di ‘Beach Buggy Racing 2’, un gioco della Vector Unit disponibile gratis su Apple Store e Google Play.